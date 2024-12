Aggiornamento Android Auto: stop a problemi audio e Wi-Fi

Android Auto è un ottimo strumento per chi vuole affrontare il traffico cittadino con l’aiuto della tecnologia. Google ha più volte dimostrato di credere fortemente in questa piattaforma, lavorando con costanza al fine di migliorarla con aggiornamenti frequenti.

Nelle ultime ore, per esempio, la compagnia di Mountain View ha rilasciato un importante aggiornamento che rende ancora più funzionale questo sistema di infotainment. L’update in questione risolve alcune delle problematiche più comuni segnalate dagli utenti, migliorando in modo significativo l’esperienza di guida.

In primis, gli sviluppatori di Google sono intervenuti sugli improvvisi scatti nella riproduzione audio segnalati da diversi utenti. Attraverso il nuovo aggiornamento sarà finalmente possibile ascoltare musica e podcast senza particolari interruzioni.

Altra modifica degna di nota è la correzione dei problemi di instabilità della connessione Wi-Fi 5 Ghz segnalata da diversi utenti di Android Auto.

Nonostante gli interventi degli sviluppatori, la piattaforma è ancora tutt’altro che perfetta. Google sta esaminando una serie di problemi che si verificano dopo alcuni recenti update, alcuni legati alla connessione di Android Auto con Pixel 9 Pro altri con l’audio delle chiamate che smette di funzionare su Pixel 9.

A quanto pare, non c’è pace neanche per i possessori di dispositivi Xiaomi. In questo caso si parla di un problema legato al blocco dello schermo, attualmente analizzato dagli sviluppatori di Google. L’ultimo aggiornamento di Android Auto non apporta modifiche mozzafiato ma, di certo, sembra poter rendere l’utilizzo di questo servizio molto più fluido per una vasta fetta di utenza.

Uno degli ultimi update, rilasciato la scorsa primavera, ha rivoluzionato in modo totale il servizio. Tra le novità introdotte si parla di un’interfaccia rinnovata, maggiore stabilità complessiva e anche alcune sorprese per i possessori di auto elettriche.