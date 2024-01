Aggiornamento Apple Fitness+: ecco i suoni per la meditazione (e non solo)

Buone notizie per gli utenti dell’app Fitness+. La piattaforma di Apple, infatti, è in procinto di implementare alcune interessanti funzionalità a partire dal prossimo 8 gennaio.

Tra le varie funzioni spicca l’introduzione di un nuovo tema di meditazione chiamato Sound. Questo si presenta con alcuni suoni appositamente pensati per rilassare gli ascoltatori, come gong e campane tibetane. A tal proposito, Apple ha comunque chiariti come nuove meditazioni (della durata variabile da 5 a 20 minuti) verranno pubblicate ogni settimana.

Un’altra introduzione, apprezzabile dai golfisti che praticano anche yoga è un nuovo programma di allenamento. Stiamo parlando di “Strength, Core, and Yoga for Golfers“, un piano ideato dalla giocatrice di golf professionista Rose Zhang per migliorare forza, flessibilità e mobilità attraverso 4 allenamenti, abbinando due discipline solo apparentemente così distanti tra loro.

Apple Fitness+: nuove playlist e un programma di allenamento ideato per i golfisti

In occasione del prossimo Super Bowl Halftime Show, Apple Fitness+ ha deciso di proporre la playlist di Usher il prossimo 5 febbraio. Anche altri artisti come Rihanna, Britney Spears e gli U2 avranno una playlist di allenamento dedicata.

L’ultima implementazione che ha riguardato la piattaforma di Fitness+ riguarda l’aggiunta di nuovi episodi di Time to Walk, un progetto attivo dal 2021 che tende ad ispirare gli ascoltatori con storie sulla vita di personaggi famosi dello show business americano (e non solo). Fitness+ è un’app disponibile attraverso abbonamento da 9,99 dollari al mese e rappresenta un punto di riferimento per chiunque voglia curare la propria salute fisica e mentale a 360 gradi.

La sua enorme popolarità è dovuta non solo alle tante e comode funzionalità ma anche a causa della perfetta integrazione con Apple Watch, il celebre orologio prodotto proprio dal colosso di Cupertino.