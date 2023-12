Apple Watch pronto ad un nuovo design: gli esperti consigliano di vendere i cinturini

Più utenti in giro per il mondo sono soliti collezionare o cambiare cinturini su cinturini per quanto riguarda i loro orologi. Si tratta infatti di un hobby piuttosto popolare, utile per far sembrare il proprio segnatempo sempre nuovo o magari adatto a quello che si indossa. Lo stesso avviene per coloro che utilizzano uno dei tanti Apple Watch, per i quali esistono diverse varianti di bracciali e cinturini.

I futuri modelli di celebre indossabile di Apple però potrebbero essere nettamente diversi in termini di design. Questo li porterebbe a diventare incompatibili con gli attuali cinturini presenti sul mercato che in tanti hanno scelto di accumulare nel corso degli anni. Tale abitudine è stata adottata anche in virtù del fatto che ogni anno l’aggancio fosse sempre lo stesso: i cinturini degli Apple Watch del passato calzano alla grande anche sugli ultimi modelli.

Apple Watch pronti a cambiare design, i cinturini non sarebbero più compatibili

Su X/Twitter nelle ultime ore è spuntato uno strano tweet da parte di un collezionista di rari prodotti Apple. Le informazioni emerse dal post sul celebre social di Elon Musk avrebbero lasciato intendere un cambiamento imminente. L’informatore che ha pubblicato il tweet, avrebbe infatti suggerito letteralmente di vendere gli attuali cinturini e di essere in possesso di un’informazione al 100% attendibile.

A rafforzare l’idea ci hanno pensato altre fonti che avrebbero parlato della volontà di Apple di introdurre nuovo design proprio per i cinturini. Gli Apple Watch del futuro quindi potrebbero dover fare a meno dei soliti bracciali. Il cambiamento sarebbe dovuto, secondo le indiscrezioni trapelate, all’eccessiva occupazione di spazio da parte del classico cinturino.

La notizia parla addirittura di un prodotto con attacco magnetico. Chiaramente al momento è ancora presto per trarre delle conclusioni che siano vicine alla realtà. Ricordiamo che la presentazione dei nuovi Apple Watch è prevista insieme ai prossimi iPhone 16, probabilmente, per settembre 2024.