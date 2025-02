Aggiornamento di Microsoft Paint all'insegna di Copilot: cosa cambia?

Microsoft Paint da molti utenti è considerato come uno strumento essenziale, utile solo per qualche aggiustamento rapido alle immagini. In realtà, la compagnia di Redmond sembra voler rendere tale applicazione qualcosa di molto più utile.

Attraverso il nuovo pulsante Copilot e a un recente aggiornamento del software, MS Paint ha potuto godere di una vera e propria “iniezione di AI“, con la tecnologia che ora permette di aiutare gli utenti a migliorare qualunque schizzo o disegno effettuato attraverso l’app.

L’update in questione, per ora limitato agli utenti Windows Insider, permette agli stessi di ottenere un menu aggiuntivo una volta aperto il software. Qui appaiono voci che faranno la felicità degli appassionati di AI.

Copilot e Microsoft Paint: qualcosa in più di semplici disegni e immagini

Una delle opzioni disponibili è Image Creator, utile per trasformare prompt testuali in immagini grazie a DALL-E. Altra voce nel menu è relativa a Cocreator, utility che sfrutta l’AI per combinare prompt con qualunque disegno creato con Paint, creando un mix dal potenziale artistico notevole. Da non sottovalutare è poi il tool Generative Erase, capace di rimuovere persone o oggetti da un’immagine mantenendo lo sfondo.

Nonostante questi strumenti siano una vera e propria svolta per Paint, non è la prima volta che l’app di Microsoft vive un incontro ravvicinato con l’AI. Già nel 2023, infatti, il software ha ottenuto l’integrazione del già citato Cocreator.

Come appare logico, per Copilot l’integrazione rispetto a Paint rappresenta solo un passo verso la sua “conquista” dell’ecosistema Windows. L’AI è già parte della barra delle applicazioni ed è presente anche sul browser Edge e su Office 365. Per il software di disegno, questa è però un’opportunità da non perdere per poter ottenere, finalmente, la giusta attenzione dagli utenti.