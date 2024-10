Microsoft vuole che i suoi utenti siano meno dipendenti da software di editing come Photoshop. È ovviamente una provocazione, ma con le ultime novità di Paint presentate dal gigante di Redmond, alcuni potrebbero davvero abbandonare proposte come quella di Adobe per sposare un’applicazione che prima dell’avvento dell’intelligenza artificiale veniva considerata solo per disegnare meme da condividere in rete.

Microsoft Paint “copia” le funzioni AI di Photoshop

La società con Satya Nadella, non è ormai un segreto, sta spingendo tantissimo sull’intelligenza artificiale. Durante l’evento del 1° ottobre ha presentato la nuova versione di Copilot e anche inedite funzionalità che renderanno l’esperienza d’uso con Paint ancora più dinamica, versatile ed efficace. Le aggiunte degne di nota sono principalmente due, Generative Erase e Generative Fill, ed entrambe sembrano fortemente ispirate a strumenti AI già disponibili nel sopracitato Adobe Photoshop, giusto per fare un esempio.

I nomi dei rispettivi tool lasciano facilmente intuire quali siano i loro scopi. Generative Erase consentirà di cancellare da un’immagine degli elementi indesiderati, come persone e oggetti dallo sfondo che potrebbero rovinare il risultato finale. In base a quanto mostrato nel corso dell’evento, il suo funzionamento è pressoché identico a quello di Magic Eraser, lo strumento AI dei Google Pixel. Generative Fill permetterà invece agli utenti di aggiungere contenuti ad una foto sfruttando le capacità generative dell’intelligenza artificiale. Basterà scrivere una descrizione e selezionare con precisione dove andrà posizionato il contenuto. Sì, Adobe Photoshop include una funzione identica, anche con lo stesso nome.

Le novità di Foto: Generative Erase e Super-Resolution

Un aggiornamento simile riguarda anche l’app di sistema Foto, che si arricchirà del sopracitato strumento Generative Erase e di una inedita funzionalità chiamata Super-Resolution. Questa sfrutterà l’intelligenza artificiale on-device per upscalare immagini sfocate o pixelate per risultati che – a detta dei presenti all’evento – sembrerebbero davvero convincenti.

Questo tool sarà disponibile gratuitamente e permetterà agli utenti upscalare le immagini fino alla risoluzione 4K in pochi secondi.