Aggiornamento mensile Windows: 71 errori e un exploit zero-day corretti

Nelle scorse ore Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti cumulativi KB5048667 e KB5048685 di Windows 11 per le versioni 24H2 e 23H2 del sistema operativo. Gli update sono andati a correggere svariati errori, tra cui spicca una vulnerabilità zero-day, oltre ad effettuare alcune modiche estetiche legate all’interfaccia.

Parlando proprio di design grafico, la patch di questo mese va a rimuovere l’icona a forma di campana dalla barra delle applicazioni. Inoltre data e ora saranno rese più compatte, con la barra che potrà dunque dedicare più spazio alle app in esecuzione. Per quanto concerne il menu Start, invece, con l’aggiornamento supporta le jump list.

Andando oltre la questione interfaccia, spicca la possibilità di condividere contenuti da Windows a un dispositivo Android attraverso il menu contestuale in Esplora file. La funzionalità, già annunciata nei mesi scorsi, richiede download e installazione del software Phone Link per essere attivata. Lo stesso Esplora file ha ottenuto alcuni ulteriori piccoli aggiornamenti di design e layout.

L’aggiornamento mensile e le modifiche più evidenti a Windows 11

Altra novità riguarda l’aggiunta di una nuova sezione per i gesti, aggiunta sul bordo del touchscreen per i dispositivi compatibili. Questa è attivabile tramite Impostazioni – Bluetooth & dispositivi – Touch.

Gli sviluppatori di Microsoft si sono concentrati per migliorare le funzioni di sintesi vocale, che necessitano l’aggiornamento dei file di lingua (scaricabili da Microsoft Store) e interessano l’assistente vocale.

Queste e altre piccole novità sono affiancate da ben 71 errori minori di Windows corretti. Come confermato dalla compagnia di Redmond, l’implementazione dei miglioramenti è graduale: ciò significa che per alcuni utenti le migliorie potrebbero non essere immediatamente percepibili dopo l’installazione dell’aggiornamento.

Per verificare la presenza dell’update e procedere con l’installazione manuale, è necessario andare in Start – Impostazioni – Windows Update e cliccare su Controlla aggiornamenti. Il prossimo aggiornamento mensile dovrebbe essere disponibile mercoledì 15 gennaio 2025.