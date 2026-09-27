Aggiornamento Microsoft crea problemi a Office: licenze perse e app scomparse

Un aggiornamento Microsoft pensato per riportare alla versione corrente alcune installazioni di Microsoft 365 Apps sta creando problemi anche su sistemi con versioni perpetue di Office.

Le segnalazioni riguardano soprattutto la perdita dello stato di attivazione e, in alcuni casi, la scomparsa delle applicazioni dalla macchina. Il collegamento con KB5002907 emerge da numerose testimonianze pubblicate nei forum Microsoft e da segnalazioni raccolte dalla stampa specializzata.

La documentazione ufficiale, però, descrive il pacchetto come un aggiornamento facoltativo destinato a installazioni di Microsoft 365 Apps obsolete e non come un intervento sulle licenze perpetue. Proprio questa discrepanza rende necessario distinguere i fatti verificati dalle segnalazioni degli utenti.

Perché KB5002907 sta creando problemi a Office

Microsoft ha progettato KB5002907 per intervenire sulle installazioni di Microsoft 365 Apps che non ricevono aggiornamenti regolarmente. Il pacchetto viene distribuito attraverso Windows Update, ma non appartiene agli aggiornamenti del sistema operativo e non viene installato automaticamente. La sua disponibilità riguarda configurazioni che utilizzano il Current Channel oppure il Monthly Enterprise Channel e che risultano obsolete da più di 90 giorni.

Le anomalie segnalate dagli utenti riguardano invece anche installazioni perpetue di Office 2016 e Office 2019. Nei casi descritti, Word, Excel e altri programmi possono risultare non attivati oppure non essere più presenti dopo l’intervento. Alcune testimonianze pubblicate su Microsoft Q&A riferiscono il problema su più computer e indicano una relazione temporale con l’installazione del pacchetto; si tratta tuttavia di segnalazioni degli utenti, non di una dichiarazione tecnica Microsoft che attribuisca ufficialmente a KB5002907 ogni caso riportato.

Un ulteriore elemento da considerare riguarda le configurazioni aziendali. Microsoft specifica che il pacchetto non modifica i dispositivi sui quali gli aggiornamenti di Microsoft 365 Apps sono gestiti tramite Group Policy o Cloud Update. La distinzione è importante perché impedisce di considerare qualsiasi problema di attivazione comparso in questi ambienti come una conseguenza automatica dell’aggiornamento.

Come recuperare Office dopo l’anomalia

La procedura dipende da ciò che è rimasto sul computer. Se Office è ancora installato ma mostra uno stato non attivato, Microsoft indica di verificare la licenza e utilizzare nuovamente il codice prodotto associato all’acquisto. Le discussioni di supporto confermano che questa operazione può ripristinare l’attivazione nelle installazioni interessate, purché l’utente disponga delle credenziali o della chiave necessaria.

Se invece le applicazioni non sono più presenti, la documentazione di supporto indica la reinstallazione dell’edizione di Office precedentemente acquistata. Per gli acquisti effettuati attraverso il Workplace Discount Program, Microsoft mette a disposizione una procedura dedicata per recuperare il prodotto e completare nuovamente l’installazione. Conservare la chiave originale o l’accesso all’account associato all’acquisto diventa quindi essenziale per evitare che un intervento di ripristino si trasformi in una nuova procedura di acquisto.

Il caso mette in evidenza un aspetto spesso trascurato nella gestione delle installazioni Office: il nome dell’aggiornamento non basta a stabilire quali componenti siano realmente coinvolti. Prima di procedere con una reinstallazione conviene verificare la cronologia di Windows Update, identificare l’edizione presente sul computer e conservare le informazioni di licenza. Una verifica di questo tipo riduce il rischio di confondere un problema di attivazione con una rimozione del software e permette di scegliere il percorso di recupero coerente con la propria licenza.