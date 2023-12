Aggiornamento natalizio di Telegram: quali sono le novità?

Telegram, nota app di messaggistica, ha voluto festeggiare il Natale con un aggiornamento ricco di sorprese per i suoi utenti.

Sotto questo punto di vista, a giovare in modo particolare dell’upgrade sono stati i canali. Questi infatti, ora si possono personalizzare in modo approfondito, soprattutto per quanto riguarda Telegram Premium.

I proprietari di un canale, infatti, ora possono scegliere un colore e un logo per il proprio profilo, impostando emoji degli Stati e sfondo condiviso con chiunque acceda al canale. Per personalizzare un canale è sufficiente aprire il profilo dello stesso, selezionare Impostazioni canale e poi andare in Aspetto.

Un’altra novità interessante è quella che riguarda la condivisione dei post nelle storie. I messaggi nei canali, infatti, potranno essere ripubblicati nelle storie. Verrà aggiunta una copia del messaggio, con la possibilità di editare lo stesso a piacimento per dimensioni e decorazioni varie.

Le ripubblicazioni possono riguardare qualunque tipo di contenuto condiviso attraverso Telegram, dalle foto fino ai messaggi vocali e ai video.

Aggiornamento natalizio di Telegram? Dalla personalizzazione dei canali fino a maggiori statistiche per gli admin

Un altro aggiornamento riguarda una funzione che permette di regalare Telegram Premium a più utenti contemporaneamente.

Nelle Impostazioni dell’app è presente c’è una nuova sezione, denominata Regalo Premium. Qui è possibile selezionare fino a 10 utenti e regalare l’abbonamento con un semplice tocco.

Sempre nel contesto regali, i canali che offrono giveaway e concorsi gioveranno dell’aggiornamento natalizio di Telegram. I canali, infatti, possono impostare una durata più lunga e inserire premi aggiuntivi ai concorsi. In ottica trasparenza, poi, il gestore del canale può attivare o disattivare la voce Mostra vincitori.

Per chi è interessato a tenere sotto controllo i propri canali Telegram con tanto di dati e statistiche, questo aggiornamento ha portato alcuni cambiamenti più che apprezzabili.

Gli amministratori, infatti, possono avere numerose statistiche rispetto alle interazioni degli utenti, con informazioni dettagliate sul rendimento dei canali. Inoltre è ora possibile visualizzare le reazioni alle storie, con possibilità (anche per gli utenti standard) di vedere chi ha ripubblicato le proprie storie.

Anche lato photo editing, vi sono alcune implementazioni interessanti. L’app, infatti, ora offre ai propri utenti la possibilità di rimuovere lo sfondo dalle immagini, con la possibilità di abbinare le stesse foto alle storie.

In conclusione, l’aggiornamento natalizio di Telegram è stato senza dubbio ricco, ma le novità potrebbero non essere finite. Gli sviluppatori, infatti, nel loro post sul blog ufficiale hanno lasciato intendere che potrebbero apparire nuove e interessanti funzioni prima della fine dell’anno.