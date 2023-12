App per modificare foto: la suite di PixelApp è la soluzione giusta

PixelApp Studio è un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di applicazioni di foto ritocco semplice da utilizzare ma anche molto efficaci e ricche di funzionalità. Lo sviluppatore mette a disposizione dei suoi utenti una vera e propria suite di app dedicate all’editing.

Tra le opzioni disponibili troviamo Magic Collage, Watermark Express, Magic Landscape Filter, Magic Skin Filter e Free Photo Converter. Tutte queste app sono disponibili in modo gratuito. Per alcune, inoltre, è possibile acquistare per pochi euro una versione completa, con funzionalità aggiuntive che consentono utilizzo ancora più completo dei software di editing.

Per tutti i dettagli in merito a queste app è possibile accedere al sito ufficiale di Pixel App Studio tramite il link qui di sotto.

Editing di alto livello con la suite di PixelApp

PixelApp mette a disposizione dei suoi utenti varie app da utilizzare per l’editing fotografico. Si tratta di strumenti avanzati pensati per garantire un foto ritocco di livello superiore. Tra le opzioni disponibili troviamo:

Magic Collage per creare collage di foto e immagini in pochi click

per creare collage di foto e immagini in pochi click Watermark Express per aggiungere un watermark a foto, documenti e altri media

per aggiungere un watermark a foto, documenti e altri media Magic Landscape Filter per applicare filtri e personalizzare le proprio foto

per applicare filtri e personalizzare le proprio foto Magic Skin Filter che applica il filtro pelle liscia per migliorare la qualità dei ritratti fotografici

che applica il filtro pelle liscia per migliorare la qualità dei ritratti fotografici Free Photo Converter per ridimensionare e convertire foto (anche con operazioni in parallelo su gruppi di immagini)

Come sottolineato in precedenza, le app messe a disposizione da PixelApp Studio sono disponibili in versione gratuita, con la possibilità di passare a versioni a pagamento, per un utilizzo ancora più completo, per alcune app. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale da cui è possibile anche avviare il download delle app desiderate.

