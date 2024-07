Samsung spiega perché Google Messaggi è diventata l'app di base sui Galaxy

Samsung ha recentemente annunciato che sostituirà Samsung Messaggi con Google Messaggi come app di messaggistica predefinita sui suoi dispositivi di ultima generazione. Questo cambiamento inizia con i nuovi Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 e verrà esteso anche ai futuri telefoni della gamma Galaxy.

Secondo quanto riportato da alcune testate molto autorevoli oltre oceano, il motivo per cui Samsung sta abbandonando la propria app di messaggistica in favore di quella di Google sarebbe molto chiaro. Questo è un virgolettato che emerge:

“Samsung e Google hanno lavorato a stretto contatto su molte aree di servizi di comunicazione e questo sforzo collaborativo per rendere Google Messaggi la piattaforma di messaggistica comune predefinita per l’ecosistema mobile Android accelererà l’adozione del sistema Rich Communication Services (RCS) fornendo anche un servizio più solido e coinvolgente“.

Samsung adotta Google Messaggi come predefinito: lo standard RCS sarà più rapidamente raggiungibile

RCS, o Rich Communication Services. Questi sono i nomi dello standard di messaggistica di nuova generazione progettato per sostituire SMS e MMS. Tale soluzione offre un’esperienza più ricca con la messaggistica basata su Internet, consentendo dunque anche la condivisione multimediale di alta qualità, note vocali, indicatori di digitazione e molto altro ancora.

Sebbene Google Messaggi non abbia ancora eguagliato l’app Samsung per la condivisione di immagini di alta qualità, la situazione cambierà presto. Si prevede infatti che Google Messaggi inizierà a breve a supportare la condivisione di foto in alta risoluzione tramite RCS.

I possessori di smartphone Galaxy possono comunque utilizzare Samsung Messaggi se preferiscono, anche dopo il passaggio ufficiale. Il produttore sudcoreano ha anche affermato che gli utenti possono scaricare Samsung Messages dal Galaxy Store se desiderano continuare a utilizzarlo.

Questo è dunque un grande passo avanti secondo Samsung, soprattutto per i benefici che ne trarranno gli utenti. Ci saranno comunque nuove informazioni a breve sullo sviluppo.