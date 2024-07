Samsung, il Galaxy S25 Ultra cambierà e non solo per gli angoli arrotondati

Sembra che il team di progettazione di Samsung abbia deciso di riprogettare i prossimi telefoni della serie Galaxy S. In precedenza alcune voci avevano parlato del prossimo top di gamma, il Galaxy S25 Ultra, come lo smartphone che avrebbe abbandonato gli angoli squadrati e spigolosi visti a bordo del Galaxy S24 Ultra.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, chi aveva diffuso questa indiscrezione, avrebbe rincarato la dose: ci saranno anche altre modifiche per il nuovo flagship sudcoreano.

Samsung pensa ad un design asimmetrico: il Galaxy S25 Ultra sarà squadrato e smussato allo stesso tempo

La fonte afferma che il corpo del Galaxy S25 Ultra avrà un design asimmetrico. Ebbene, a quanto pare, invece di essere completamente diritto o notevolmente curvo, il frame laterale si arrotonderà verso il retro dello smartphone. In poche parole, guardando il prossimo S25 Ultra frontalmente, sembrerà squadrato, mentre guardandolo dal retro, sembrerà arrotondato.

Questo dovrebbe comportare una migliore sensazione in termini di feedback al tatto. Si tratterebbe di un grande miglioramento anche secondo il parere degli utenti. Il Galaxy S24 Ultra infatti potrebbe essere leader incontrastato sul mercato, ma per diversi utenti non lo è a causa dei suoi bordi appuntiti che, secondo qualcuno, rendono fastidioso tenerlo in mano.

Oltre a modificare la forma della cornice laterale, Samsung sembra voler diminuirne anche lo spessore. Si parla insistentemente di una misura di 8,4 mm contro gli 8,6 dell’attuale Galaxy S24 Ultra.

La stessa fonte afferma con certezza che il design del Samsung Galaxy S25 Ultra è stato ultimato. Mancano ancora circa 5 mesi al lancio ufficiale ma tutto sarebbe già pronto. Questa volta la sfida sarà veramente ardua per il colosso orientale, il quale deve fronteggiare una concorrenza davvero molto folta. L’obiettivo è rendere il suo smartphone di punta, oltre che bello e performante, anche comodo da tenere in mano e sembra essere questa la volta giusta.