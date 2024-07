Google Messaggi, aggiornamento: arrivano i filtri per il volto come Snapchat

Google continua a produrre tanto e soprattutto ad aggiornare le sue applicazioni principali. Dopo aver parlato in abbondanza del supporto RCS per la sua messaggistica, il colosso ha scelto di puntellare pian piano la sua app dedicata, ovvero Google Messaggi.

Secondo quanto riportato ultimamente, proprio la piattaforma di messaggistica dedicata di Google sta per diventare più divertente grazie all’arrivo di una nuova funzionalità. Questa, che ha iniziato ad essere rilasciata in queste ore, consentirà di avere quel tocco di brio in più durante una sessione di messaggi. Stando a ciò che le fonti riferiscono, stanno arrivando pian piano i filtri per il viso, praticamente qualcosa di simile a quanto visto su Snapchat. I filtri sono disponibili semplicemente usando l’interfaccia utente della fotocamera all’intero dell’app e c’è un’icona dedicata che gli utenti possono trovare a sinistra del pulsante di scatto della fotocamera.

Google Messaggi accoglie la nuova funzione dei filtri per il viso

La nuova funzionalità per Google Messaggi è stata scoperta per la prima volta alcuni giorni fa. Secondo quanto riportato da chi ha avuto già modo di metterci le mani, gli utenti potranno ottenere nove opzioni di filtro, tra cui un coniglio, un dinosauro, un ritocco di base e per i cappelli.

Finora, sembra che non si tratti ancora di una versione diffusa e che la funzionalità non sia disponibile per la maggior parte delle persone al momento. Dovrebbe essere implementata gradualmente, quindi chi non la vede ancora, dovrà aspettare un po’ di tempo per ottenerla.

Questa nuova funzione che per molti potrebbe risultare superflua, può anche essere vista come una marcia in più per un’app sottovalutata come Google Messaggi. L’obiettivo dell’azienda è quello di avvicinarsi quanto più possibile ai grandi colossi della messaggistica come ad esempio WhatsApp. Ci sono tantissime novità in cantiere e questa è una di quelle, bisogna solo attendere il suo arrivo.