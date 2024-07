Google Messaggi consentirà di inviare immagini in HD tramite RCS

Con l’adozione dello standard RCS da parte di Apple nell’app Messaggi con l’arrivo del sistema operativo di iOS 18 su iPhone, il protocollo di messaggistica sostituirà ufficialmente gli SMS il prima possibile. Con l’RCS sono numerosi i vantaggi rispetto al suo antico concorrente: ci sono infatti chat di gruppo, reazioni con emoji, condivisione della posizione, condivisione di contenuti multimediali ad alta risoluzione e molto altro ancora. Tutto questo rende il tutto molto più utile ed agevole al giorno d’oggi.

Per quanto riguarda Google, tutti sanno che la sua app Messaggi ha un problema: comprime e riduce pesantemente le immagini che vengono inviate tramite RCS, rovinando dunque la resa finale. Fortunatamente, l’azienda potrebbe presto risolvere definitivamente questa limitazione.

Google Messaggi porta le immagini e i file multimediali in HD

L’app di messaggistica di Google attualmente comprime le immagini prima di inviarle tramite RCS. Indipendentemente dalla risoluzione originale, non invia immagini con un’altezza superiore a 2.048 pixel. Con l’opzione alternativa per inviare foto velocemente poi, comprime ulteriormente la foto fino a soli 1.600 pixel di altezza, privandola di tutti i dettagli migliori.

Per questo motivo, Google sta lavorando per aumentare questo limite di compressione delle immagini in modo da offrire una migliore esperienza di messaggistica. L’analisi dell’ultima APK di Google Messaggi avrebbe portato nuove conferme. In base alle stringhe di codice associate alle nuove impostazioni di compressione delle immagini in RCS, l’app di messaggistica potrebbe consentire di inviare immagini fino a 8.192 pixel di larghezza e altezza, con la qualità JPEG impostata su 100. Abilitando l’opzione di invio rapido invece, si comprimerà le immagini a 2.048 pixel e si ridurrà la loro qualità JPEG a 90.

Se Google dovesse portare avanti il ​​cambiamento, dovrebbe migliorare notevolmente la qualità complessiva delle immagini condivise tramite RCS. Di certo non sarà il passo necessario per raggiungere la concorrenza ma sarà comunque un grosso cambiamento.