iOS 18, Apple introduce il supporto RCS per i suoi iPhone

Tutti attendevano le grandi novità che Apple stava covando per il suo nuovo sistema operativo che arriverà con gli iPhone 16 del nuovo corso. Proprio a tal proposito si attendeva la WWDC 2024, durante la quale il colosso di Cupertino ha annunciato finalmente l’arrivo della messaggistica satellitare. Questa sarà disponibile con iOS 18 per diversi modelli di iPhone.

Arriva la messaggistica satellitare con iOS 18, ecco i modelli di iPhone interessati

Il nuovissimo sistema operativo dedicato agli smartphone di Apple porta la nota funzione SOS d’emergenza via satellite ad un altro livello. Grazie all’arrivo di iOS 18, i possessori di alcuni iPhone potranno usufruire di messaggi via satellite. Questi in basso sono i modelli che consentiranno di usare questa funzionalità:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

In pratica, una volta che gli iPhone qui in alto riceveranno l’aggiornamento ad iOS 18 durante il prossimo autunno, le persone saranno in grado di inviare messaggi con la connessione satellitare.

La funzione SOS di emergenza via satellite che Apple lanciò, consente agli utenti di contattare i servizi di emergenza anche senza avere una ricezione cellulare. Lanciato ufficialmente il 15 novembre 2022, è arrivato inizialmente negli Stati Uniti e in Canada, per poi espandersi in diversi paesi europei da marzo 2023.

Gli utenti possono segnalare emergenze come problemi all’auto, incidenti, criminalità, smarrimento o ad esempio incendi. L’iPhone consente agli utenti di poter stabilire una connessione satellitare e invia dettagli sulla propria posizione, sul livello della batteria e informazioni mediche ai soccorritori. Consente in più di usare la messaggistica bidirezionale con i servizi di emergenza. Apple utilizza un algoritmo di compressione del testo per una consegna più rapida dei messaggi, senza che siano troppo pesanti. Inoltre fornisce indicazioni sulla disponibilità del satellite in caso di interruzione della connessione. Sta quindi per aprirsi una nuova era ma non per tutti gli iPhone.