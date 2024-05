iPhone 16 Pro più grande del 15 Pro, nuove immagini sul web

Come se non fossero bastate le indiscrezioni dei giorni scorsi, eccone alcune nuove riguardo agli iPhone 16, più precisamente in merito al modello Pro. Un nuovo mockup è stato pubblicato sul web per mostrare la differenza di dimensioni con l’attuale top di Apple, il 15 Pro.

Secondo quanto previsto dalle tante voci trapelate, l’iPhone 16 Pro avrà uno schermo da 6,3 pollici, il che lo renderebbe più grande rispetto al modello 15 Pro da 6,1 pollici. L’aumento delle dimensioni, contrariamente a quanto qualcuno potrebbe credere, non sarà così evidente. Le immagini appena trapelate dimostrano chiaramente che la discrepanza è minima.

Trapelano improvvisamente sul web altre foto di iPhone 16 Pro, eccolo paragonato al 15 Pro

A differenza delle unità finte mostrate in precedenza, non si parla di quanto siano sottili i bordi che verranno implementati sul nuovo modello 16 Pro. Oltre a questo però si possono vedere certamente le dimensioni, una questione importante dal momento che Apple le cambierà dopo diversi anni.

Una delle immagini indica che le fotocamere dell’iPhone 16 Pro sono più grandi rispetto all’attuale flagship, andando quindi a dare forza alle voci che parlavano di almeno uno tra i due sensori che sarebbe stato più spesso.

Il telefono avrà due nuove fotocamere: un teleobiettivo periscopico da 12 MP (del 15 Pro Max) con zoom ottico 5x e una ultrawide da 48 MP. Nelle foto è possibile vedere anche il presunto pulsante “Cattura“. Si prevede infatti che questo pulsante sarà fisico ma con sensibilità al tocco in modo da offrire agli utenti lo stesso feedback che si avrebbe usando una fotocamera.

Secondo quanto riportato, il pulsante funzionerà come un pulsante di scatto tradizionale e potrebbe persino consentire di modificare il livello di zoom. Anche se ci sono più cambiamenti, l’iPhone 16 Pro sembra avere lo stesso design del 15 Pro e addirittura potrebbero essere indistinguibili.