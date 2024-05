iPhone 16 Pro in arrivo a settembre con due nuove fotocamere

Stanno arrivando sempre più indiscrezioni in merito a quelli che saranno i prossimi iPhone. Nelle ultime ore una nuova voce afferma che l’iPhone 16 Pro potrebbe avere due nuovi sensori per la fotocamera.

Per molti si tratterebbe anche del momento giusto di cambiare in quanto Apple è rimasta con fotocamere ultrawide da 12 MP per i suoi smartphone da quando ha lanciato l’iPhone 11 nel 2019. Finalmente con l’arrivo dei nuovi modelli a settembre dovrebbe esserci un cambiamento il quale, stando alle varie indiscrezioni, dovrebbe essere significativo.

iPhone 16 Pro con nuove fotocamere, dopo 5 anni si cambia

Durante queste ultime ore sul web sono comparse delle indiscrezioni importanti. Un leaker molto affidabile ha pubblicato su Weibo alcune righe in cui si parla dei prossimi iPhone 16 Pro e 16 Pro Max. Questi saranno dotati di fotocamere ultra grandangolari da 48 MP. Secondo quanto riportato, Apple utilizzerà il sensore Sony IMX903, che andrà a sostituire il sensore IMX633.

Proprio l’anno scorso l’iPhone 15 Pro Max ha portato il nuovo teleobiettivo 3x da 12 MP con un modulo periscopico da 12 MP dotato di uno zoom ottico 5x. Tutto porta a pensare che proprio quel sensore arriverà sull’iPhone 16 Pro quest’anno. Dovrebbe quindi essere lo stesso del teleobiettivo dell’iPhone 15 Pro Max, il quale usa un design a tetraprisma che piega la luce più volte per avvicinare gli oggetti distanti dal telefono.

L’iPhone 16 Pro Max manterrà la stessa fotocamera: tutto ciò significa che entrambi i top di gamma, sia quello più piccolo che quello più grande, avranno lo stesso modulo fotografico. Al momento l’iPhone 15 Pro Max è già uno dei migliori camera-phone in circolazione, grazie proprio alla sua fotocamera ultrawide da 48 MP. Il suo successore probabilmente continuerà a mantenere questo titolo e con qualche miglioramento in più. Al momento queste sono le informazioni pervenute ma dovrebbe a breve trapelare anche altro. Il tempo comincia a stringere.