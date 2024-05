iPhone 16, molto probabilmente saranno questi i colori

Si fa sempre più trepidante l’attesa che gira intorno ai nuovi iPhone 16 in arrivo presumibilmente durante il prossimo mese di settembre. La nuova gamma smartphone di Apple sta attirando molto l’attenzione degli utenti come accade sempre durante questo periodo e tutto si sta concentrando intorno ai soliti aspetti: il design, le prestazioni e i prezzi.

Alcune fonti molto vicine all’azienda hanno pubblicato in queste ore alcune informazioni su quelli che potrebbero essere i colori disponibili per la prossima serie iPhone 16. Considerando la grande attendibilità dell’analista in questione, tutto sembra essere abbastanza affidabile.

iPhone 16: questi saranno i nuovi colori in arrivo a settembre con le 4 varianti

Secondo questo riportato, l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max saranno disponibili in Nero, Bianco (o Argento), Grigio (o titanio naturale) e Rosa. Sembrerebbe quindi designata per sostituire il blu la nuova opzione di colore rosa. Le cinque colorazioni che invece riguardano gli iPhone 16 e 16 Plus sono Nero, Verde, Rosa, Blu e Bianco.

Nel caso in cui la fonte dovesse avere ragione in merito alle colorazioni previste per i nuovi iPhone di base in arrivo a settembre, ad essere estromesso sarà il colore bianco. Questo verrà rimpiazzato infatti dal giallo. L’analista che ha anticipato la notizia inoltre, riferisce che Apple potrebbe dare un nome diverso ai colori utilizzati in precedenza, anche se dovessero essere gli stessi. In realtà, sempre come riferisce la fonte, alcuni colori che a primo impatto potrebbero avere lo stesso nome degli altri anni, potrebbero risultare leggermente diversi per tonalità.

Come potete vedere in alto, è stata pubblicata anche un’immagine di come potrebbe apparire la serie iPhone 16 Pro nel caso in cui le indiscrezioni dovessero rivelarsi veritiere. Ovviamente essendo questi dei rumor, bisogna andarci con i piedi di piombo in quanto tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Seguiranno certamente aggiornamenti.