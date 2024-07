AltStore PAL: prime app torrent per iPhone disponibili in UE

Le prime app di terze parti stanno apparendo su AltStore PAL, il nuovo store alternativo per applicazioni iOS attivo sul territorio UE.

Nelle ultime ore sono infatti apparsi i primi tre software sulla piattaforma che sono, a tutti gli effetti, state create esternamente a Apple. Due delle app in questione risultano dedicate ai torrent, mentre nell’altro caso parliamo di una dedicata al dating online.

Stiamo parlando di iTorrent, famoso client per gestire il download di file torrent utilizzabile anche senza jailbreak di iPhone o iPad e qBitControl. Il terzo programma disponibile è invece PeopleDrop, definito come una piattaforma per la “scoperta sociale” che, di fatto, offre l’opportunità di ottenere appuntamenti.

Le app appena elencate si aggiungono a UTM SE, utile per emulare altri sistemi operativo su iOS (come Windows, Linux e macOS) e a Delta, un emulatore capace di riprodurre ROM per console come Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, NES e Nintendo 64 che ha fatto registrare un numero impressionante di download.

L’introduzione di app torrent non è casuale. Apple finora ha evitato di introdurre questo tipo di software, in quanto ritiene come questo sia spesso usato per violare diritti d’autore. Con l’avvento del Digital Markets Act (DMA) dell’UE e l’apertura dell’AltStore PAL, il colosso di Cupertino ha però voluto offrire maggiore libertà anche sotto questo punto di vista.

D’altro canto, Apple non ha tutti i torti. Sebbene la tecnologia dei torrent sia di per sé utile per scaricare file di grandi dimensioni in poco tempo, questa viene spesso utilizzata per scaricare software e film contraffatti. Se non bastasse l’aspetto etico e legale, ciò comporta anche grandi rischi a livello di sicurezza, visto che questo canale viene spesso sfruttato anche dai cybercriminali per diffondere malware e simili.