YouTube, pronto il lancio del Picture-in-Picture per Android

YouTube potrebbe continuare a mantenere anche in futuro la riproduzione in background solo ed esclusivamente per gli utenti che usano la versione a pagamento definita Premium. Al momento però Google ha deciso di tendere la mani agli utenti che usano l’app in versione gratuita.

Il colosso del mondo dei video online infatti ha scelto di offrire loro la modalità picture-in-picture. Questo è un aggiornamento che l’azienda ha apportato nel 2022 negli Stati Uniti, prima di lanciarlo agli utenti in tutto il mondo all’inizio del 2024. La questione è che solo alcuni clienti selezionati hanno avuto la fortuna di poter usare, quasi come fosse una fase di test, questo nuovo aggiornamento.

YouTube: pronto per tutti l’arrivo della modalità Picture-in-Picture

Alcuni utenti molto attenti hanno notato una nuova interfaccia utente per il mini-player di YouTube su Android dopo aver aggiornato l’app. Con l’arrivo della versione 19.29.37, il lettore video diventa ridimensionabile e può essere spostato sullo schermo, esattamente come se si fosse usciti completamente dall’app. In altre parole, YouTube finalmente sta usando in app la sua modalità PiP in maniera adeguata.

Questo nuovo aggiornamento necessario ad implementare tale funzione, sta arrivando lato server. Pertanto potrebbe volerci del tempo affinché venga distribuito a tutti i dispositivi.

La speranza è che Google porti questo cambiamento a tutti gli utenti nelle prossime settimane. Si tratterebbe del primo grande cambiamento nella riproduzione video all’interno di YouTube sui dispositivi mobili dal 2018 ad oggi.

In questo modo gli utenti potranno utilizzare l’applicazione in maniera più versatile. Chi sul proprio smartphone Android decide improvvisamente di fare qualcos’altro, per sua volontà o semplicemente per necessità, potrà contare sulla riproduzione continua del video che stava guardando su YouTube. Almeno per il momento non si hanno informazioni sulla data di arrivo dell’aggiornamento ed è per questo motivo che bisognerà attendere notizie. Probabilmente il 2024 sarà l’anno giusto in cui tutti potranno beneficiare del Picture-In-Picture.