Aggiornamento Samsung One UI 8: quali Galaxy lo riceveranno

Samsung, ancora alle prese con la distribuzione della One UI 7 basata su Android 15, è già al lavoro sulla One UI 8, basata su Android 16. Questo aggiornamento non introdurrà solo nuove funzionalità, ma anche un design più intuitivo e prestazioni ottimizzate per i Galaxy dispositivi compatibili. Google rilascerà in estate la versione ufficiale di Android 16 e, come al solito, Samsung tenterà di essere tra i primi produttori a portare il nuovo sistema operativo ai suoi utenti. Nel frattempo, però, sta già circolando la lista dei dispositivi Galaxy che riceveranno One UI 8.

Quali Galaxy riceveranno One UI 8

La lista dei telefoni e dei tablet Samsung che riceveranno Android 16 con la One UI 8 è molto lunga. Non è detto che, alla fine, tutti i dispositivi citati oggi saranno effettivamente aggiornabili, ma la gran parte di sicuro lo sarà. Non tutti i dispositivi, infine, sono commercializzati anche in Italia. Ecco la lista:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Le novità di One UI 8

Uno degli aspetti più interessanti di One UI 8 è l’integrazione con le nuove funzionalità offerte da Android 16. Questo include miglioramenti significativi nella gestione della privacy e della sicurezza, come l’implementazione di permessi granulari per le app e strumenti avanzati per il controllo dei dati. Inoltre, l’interfaccia è stata riprogettata per essere ancora più user-friendly, con un focus su personalizzazione e accessibilità.

Un’altra caratteristica degna di nota è il miglioramento delle prestazioni generali del sistema. Grazie all’ottimizzazione del codice One UI 8 promette una maggiore fluidità nelle operazioni quotidiane, tempi di risposta più rapidi e una migliore gestione della batteria. Questo è particolarmente importante per gli utenti che utilizzano i loro dispositivi per lavoro o intrattenimento intensivo.

Oltre alle funzionalità principali, l’aggiornamento introduce anche una serie di nuove opzioni di personalizzazione. Gli utenti potranno scegliere tra una gamma più ampia di temi, widget e layout per la schermata iniziale, rendendo ogni dispositivo unico e adattabile alle preferenze individuali. Inoltre, Samsung ha migliorato la sua integrazione con gli ecosistemi smart home, permettendo un controllo più semplice e diretto dei dispositivi connessi.

Per quanto riguarda la distribuzione, Samsung ha annunciato che l’aggiornamento software Samsung sarà rilasciato gradualmente in diverse regioni, a partire dai mercati principali. Gli utenti riceveranno una notifica sul proprio dispositivo non appena l’aggiornamento sarà disponibile per il download. Per garantire un’installazione senza problemi, è consigliabile eseguire un backup completo dei dati e assicurarsi che il dispositivo sia collegato a una rete Wi-Fi stabile.