Aggiornamento Telegram di ottobre: tutte le nuove funzioni

A poche ore dal messaggio apocalittico sul futuro di Internet pubblicato dal suo CEO, Pavel Durov, Telegram pubblica l’aggiornamento di ottobre 2025 che, come al solito, è ricco di novità. La più evidente è l’adozione del Liquid Glass design su iOS, ma ce ne sono anche altre che avranno un impatto più significativo sugli utenti che usano l’app.

Telegram: le novità di ottobre

Una delle novità più comode dell’aggiornamento Telegram di ottobre sono i commenti e le reazioni in tempo reale durante le chiamate e le video chat di gruppo.

Gli utenti ora possono inviare reaction o scrivere commenti, che appaiono brevemente sullo schermo di tutti i partecipanti anche se gli utenti sono silenziati. Con questa funzione si possono gestire videochiamate con molti partecipanti (fino a 999) riducendo al minimo la confusione: chi ha qualcosa da dire la scrive, senza interrompere la comunicazione.

Altra funzione molto utile, introdotta con l’aggiornamento di Telegram di ottobre 2025, è la possibilità di aggiungere una nota privata quando salviamo un nuovo contatto. Tale nota non sarà visibile al contatto registrato e sarà utile a noi per ricordarci alcuni dettagli utili. Ad esempio dove l’abbiamo conosciuto, o che lavoro fa e con che ruolo in una specifica azienda.

Non mancano altre novità minori, come la possibilità di modificare i colori del proprio profilo o quella di aggiungere suggerimenti sui compleanni dei propri contatti.

Le novità per gli sviluppatori

Ci sono, infine, alcune novità dedicate agli sviluppatori e alle aziende che usano Telegram per fare business. I bot AI, ad esempio, possono ora gestire le conversazioni in thread con diversi argomenti in parallelo. Possono anche inviare risposte in tempo reale, man mano che procedono nel ragionamento, invece di mandare una sola risposta completa alla fine della generazione.

Migliora anche la gestione dei regali e gli utenti possono spostare i loro regali sulla blockchain di Telegram per metterli al sicuro. Inoltre, Telegram ha lanciato una mini app per la segnalazione di bug e problemi.