Aggiornamento Wintoys: ora è più veloce e richiede meno RAM

Wintoys continua a guadagnare attenzione tra gli utenti Windows che vogliono controllare il sistema senza intervenire manualmente su registro o script avanzati.

L’aggiornamento rilasciato nelle scorse ore segna un passo importante, soprattutto sul fronte dell’efficienza. In un contesto in cui Microsoft tende ad accentrare sempre più funzioni nel sistema operativo, strumenti come Wintoys restano rilevanti perché riuniscono impostazioni spesso frammentate in più sezioni.

L’app, di cui abbiamo già parlato in un approfondimento, offre un’interfaccia nativa e moderna che semplifica la gestione di servizi, programmi installati e avvio automatico, mantenendo un approccio accessibile ma allo stesso tempo utile anche per utenti più esperti.

Wintoys: nuova base tecnica e prestazioni migliorate

Il cambiamento più significativo riguarda l’adozione di .NET 10 e Windows App SDK 2.3.1, una combinazione che porta benefici concreti in termini di reattività e utilizzo delle risorse.

Le ottimizzazioni del compilatore, una gestione più efficiente dei thread e una riduzione delle allocazioni di memoria contribuiscono a rendere l’app più fluida durante l’uso. Anche l’interfaccia grafica risulta più rapida nella navigazione tra le varie sezioni.

Parallelamente, lo sviluppo si sta orientando verso la compatibilità con NativeAOT, tecnologia che consente di compilare il codice direttamente in formato nativo. Questo approccio punta a migliorare i tempi di avvio e a ridurre ulteriormente il consumo di RAM e il carico sulla CPU.

I miglioramenti non si limitano alla base tecnica ma coinvolgono anche moduli specifici. La gestione dei servizi Windows, ad esempio, riduce l’uso della memoria di circa il 30% grazie al passaggio dalle soluzioni WMI alle API native.

L’elenco dei servizi viene aggiornato quasi in tempo reale, senza necessità di refresh manuale. Anche la sezione dedicata alle applicazioni installate è stata riscritta, con un risparmio di memoria intorno al 20% e un sistema più affidabile per distinguere le app di sistema tramite firma digitale. Migliorie analoghe interessano i programmi in avvio automatico, ora più accurati e leggeri.

Nuove opzioni e maggiore affidabilità

Sul fronte delle funzionalità, Wintoys introduce opzioni pensate per migliorare il controllo dell’esperienza utente in Windows 10 e 11. Tra queste spicca la possibilità di disattivare la sezione Consigliati del menu Start oppure mantenere solo la cronologia dei file recenti, offrendo una separazione più chiara rispetto alle impostazioni native del sistema.

È stata aggiunta anche una funzione dedicata ai Device Metadata, che impedisce l’installazione automatica di software associato alle periferiche senza consenso esplicito. Si tratta di una risposta concreta a casi recenti legati alla distribuzione automatica di driver e applicazioni.

L’aggiornamento include inoltre numerose correzioni che aumentano la stabilità complessiva. Sono stati risolti problemi legati alla visualizzazione delle statistiche di rete in presenza di VPN o macchine virtuali, così come anomalie con BitLocker e variabili di ambiente danneggiate.