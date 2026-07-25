Microsoft frena su funzioni AI: stop a novità di Teams e Outlook

Microsoft ha scelto di fermare due novità attese per Teams e Outlook, entrambe già inserite nella roadmap di Microsoft 365 e ora rimosse senza una nuova data di rilascio.

La decisione riguarda un’evoluzione degli @mention in Teams e i suggerimenti di Copilot nella ricerca di Outlook, due funzioni pensate per rendere più fluido il lavoro quotidiano, ma evidentemente ancora non pronte per la distribuzione generale.

Perché Microsoft sta facendo marcia indietro sulle funzioni AI?

Su Teams, Microsoft aveva previsto un sistema di menzioni più ricco, capace di richiamare file, chat, canali e riunioni direttamente dalla casella di composizione.

L’obiettivo era ridurre i passaggi tra finestre e contesti, così da inserire contenuti condivisi senza interrompere il flusso della conversazione. La funzionalità era indicata per settembre 2026, ma la roadmap ora segnala che non verrà rilasciata “in questo momento”.

Questa scelta pesa soprattutto perché si trattava di un’estensione naturale di uno strumento già centrale nel lavoro collaborativo. Microsoft non ha spiegato i motivi del rinvio, ma il cambio di direzione suggerisce che la funzione non abbia superato il livello di maturità richiesto per un lancio stabile.

Outlook rinuncia ai suggerimenti AI

La seconda cancellazione riguarda Outlook e il supporto di Copilot nella ricerca. Da aprile 2026 Microsoft stava preparando un’integrazione che avrebbe dovuto proporre suggerimenti intelligenti per trovare più rapidamente email, allegati e informazioni pertinenti, sfruttando il contesto delle richieste dell’utente. Anche in questo caso, però, la roadmap aggiornata indica che la funzione non sarà distribuita nella forma annunciata.

La decisione sorprende perché si inserisce in un momento in cui Microsoft continua a spingere molto sull’AI dentro la suite 365. Proprio per questo, la rinuncia a una funzione basata su Copilot appare come una correzione di rotta, non come un semplice ritardo tecnico.

La Microsoft 365 Roadmap va letta come uno strumento informativo, non come una promessa definitiva. La stessa documentazione spiega che le funzionalità possono essere rinviate, cancellate o rimosse quando cambiano le priorità o quando il rilascio non è più considerato opportuno.