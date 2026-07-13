Copilot sarà in grado di spiegarti perché Windows 11 è lento

Microsoft continua a spingere sull’integrazione dell’Intelligenza Artificiale in Windows 11, ampliando progressivamente le capacità di Copilot.

L’assistente non si limita più alla generazione di contenuti, ma punta a diventare uno strumento concreto per la gestione quotidiana del sistema operativo. Nelle build di anteprima emerge infatti una nuova funzione pensata per aiutare gli utenti a individuare problemi e migliorare le prestazioni del PC attraverso richieste in linguaggio naturale. Si tratta di un’evoluzione coerente con la strategia avviata nel 2023, che mira a semplificare l’accesso alle impostazioni e ridurre la complessità delle operazioni tecniche. L’idea è trasformare dati spesso difficili da interpretare in indicazioni chiare, sfruttando l’AI per analizzare il comportamento del sistema e suggerire interventi mirati.

Copilot analizza problemi e prestazioni del sistema

La funzione individuata nelle versioni di test, chiamata Copilot Vision, permette all’assistente di interpretare ciò che avviene sullo schermo e fornire suggerimenti contestuali. In ambito Windows 11 questo significa poter chiedere direttamente perché il computer risulta lento o quali azioni intraprendere per migliorarne le prestazioni. Copilot dovrebbe quindi analizzare informazioni di sistema, processi attivi e configurazioni per restituire risposte più pertinenti rispetto alle classiche guide generiche.

Un approccio di questo tipo può risultare particolarmente utile per chi non ha familiarità con strumenti come Gestione attività o Monitoraggio risorse. Invece di cercare manualmente le cause di un rallentamento, l’utente può ottenere spiegazioni immediate e comprensibili. L’assistente non sostituisce i tool già presenti, ma si propone come un’interfaccia più accessibile, capace di tradurre dati tecnici in indicazioni operative.

Privacy, limiti e sviluppo ancora in corso

Per funzionare, Copilot Vision richiede l’accesso al contenuto dello schermo, un aspetto che rende centrale il tema della privacy.

Microsoft prevede un sistema basato sul consenso esplicito, con attivazione solo su richiesta dell’utente. Resta comunque fondamentale chiarire come verranno gestite eventuali informazioni sensibili, considerando che lo schermo può includere documenti personali o dati aziendali.

Dal punto di vista tecnico, la funzione rappresenta un’evoluzione dell’assistenza tradizionale: invece di consultare guide o forum, sarà l’AI a interpretare il problema e suggerire soluzioni.

Tuttavia, al momento la novità è limitata al programma Windows Insider e potrebbe subire modifiche prima del rilascio ufficiale. Tempistiche e compatibilità non sono ancora state definite, ma la direzione è chiara: rendere l’AI un elemento strutturale di Windows, capace di semplificare anche le operazioni di diagnostica e manutenzione del sistema.