Windows 11 avvicina PC e smartphone con una serie di nuove funzioni

Windows 11 sta trasformando Phone Link in un ponte sempre più stretto tra PC e smartphone, con funzioni che oggi arrivano fino al menu Start e alla condivisione file integrata.

Microsoft conferma che queste esperienze sono in rollout graduale e pensate per ridurre i passaggi tra i dispositivi, mentre i requisiti e le capacità cambiano in base a sistema, telefono e aggiornamenti disponibili.

Il percorso è iniziato con Your Phone, poi ribattezzata Phone Link per unificare l’esperienza tra PC Windows e dispositivi mobili. Oggi il collegamento passa dall’app Phone Link sul computer e da Link to Windows sugli smartphone Android, con supporto anche per iPhone, seppur più limitato. Microsoft descrive questa evoluzione come un modo per rendere più fluido il rapporto tra telefono e PC, non solo per sincronizzare contenuti ma per farli convivere nello stesso flusso di lavoro.

Da Your Phone a Phone Link: le funzioni disponibili

Con Phone Link l’utente può leggere e inviare messaggi, vedere le foto recenti, gestire chiamate e controllare notifiche dal computer.

Le novità più recenti portano il telefono direttamente nel menu Start di Windows 11, dove si possono vedere batteria, stato della connessione, attività recenti e avviare il trasferimento di file. Microsoft indica anche la possibilità di inviare file dal menu Start, mentre la documentazione aggiornata segnala che l’esperienza viene distribuita con gradualità e non è ancora disponibile per tutti nello stesso momento .

L’integrazione è più ricca su Android, perché il sistema consente un accesso più ampio alle funzioni del dispositivo e ai servizi di sistema. Su alcuni modelli Android, Phone Link può offrire anche la condivisione di appunti e altre funzioni avanzate, a seconda del produttore e della versione del software. Su iPhone, invece, Microsoft conferma un set più essenziale, centrato su chiamate, messaggi, contatti, stato del telefono e trasferimento file, con limiti legati alle restrizioni di iOS. In pratica, Windows 11 punta all’unificazione, ma l’ecosistema Apple resta meno aperto.

Requisiti e limiti

Per usare queste funzioni servono un PC con Windows 11, un account Microsoft e un collegamento attivo tra i dispositivi; per Android, Microsoft richiede almeno Android 10 e la stessa rete Wi‑Fi del computer.

Per iPhone, il collegamento dipende da Bluetooth LE e da funzioni più ristrette rispetto ad Android. La documentazione ufficiale ricorda anche che molte novità arrivano in modo progressivo e che alcuni elementi possono variare in base al modello del telefono o alla versione dell’app. Questo spiega perché due utenti con Windows 11 possono vedere esperienze diverse, anche a parità di sistema operativo.

Produttività quotidiana

Il vantaggio principale è la continuità operativa: meno interruzioni, meno passaggi manuali e meno ricorso a cavi o servizi esterni per spostare contenuti.

Per chi lavora in modo ibrido o alterna spesso PC e smartphone, il beneficio è concreto perché messaggi, foto e file diventano più facili da gestire nello stesso ambiente. La direzione di Microsoft è chiara: rendere il telefono una presenza naturale dentro Windows 11, con un’integrazione che non si limita più alla sincronizzazione, ma prova a fondere davvero le due esperienze.