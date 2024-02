AI Act, le nuove regole per l'intelligenza artificiale: ecco quali sono

Che una regolamentazione delle intelligenze artificiali fosse nell’aria lo si sapeva già da tempo. Adesso, però, la strada per l’approvazione ufficiale del cosiddetto AI Act europeo sembra ormai spianata.

Le commissioni del Parlamento europeo (Mercato interno, IMCO; Libertà civili, LIBE) hanno infatti approvato il testo della normativa incentrata sulla progettazione, sviluppo, aggiornamento e utilizzo delle soluzioni di intelligenza artificiale nella moderna era digitale.

Cos’è l’AI Act e cosa contiene

L’AI Act, originariamente proposto dalla Commissione Europea nell’aprile 2021, include una lista di utilizzi proibiti dell’IA, insieme a regole specifiche per gli utilizzi in ambiti ad alto rischio (ad esempio nella didattica, nella salute e nell’impiego). Sono inoltre previsti obblighi sul piano della verifica della qualità dei dati prodotti dai modelli generativi e piani di valutazione dei rischi.

Trovano inoltre applicazione alcune prescrizioni relative alla trasparenza sul funzionamento delle IA, soprattutto per la realizzazione di chatbot e strumento di elaborazioni di immagini e video.

A questo punto, nonostante i paletti inizialmente posti da Paesi come la Francia (che, evidentemente, temevano di intaccare il business di alcune imprese nazionali…), l’AI Act dovrebbe diventare legge nel giro di alcuni mesi. È prevista una votazione in sessione plenaria da parte del Parlamento nelle prossime settimane; successivamente seguirà l’approvazione finale del Consiglio.

L’Unione Europea è orientata su un’implementazione graduale della nuova legge: i requisiti legali cresceranno via via per gli sviluppatori interessati tra il 2024 e il 2027. Ci sarà un periodo di transizione della durata di due anni, nel corso dei quali tante aziende che hanno pesantemente investito nello sviluppo di soluzioni basate sull’IA dovranno necessariamente aggiornarsi.

L’uso di modelli stocastici diventa più pericoloso

Bernd Greifeneder, CTO di Dynatrace, osserva che in base alle linee guida stabilite, sembra che l’Unione Europea abbia, comprensibilmente, focalizzato la propria regolamentazione sulla riduzione dei rischi geopolitici dell’AI, ma si sia concentrata sulle problematiche commerciali.

“La maggior parte delle organizzazioni si troverà probabilmente a utilizzare quelli che l’UE definisce modelli di AI “a rischio minimo o nullo”. Questi modelli non ricadono direttamente sotto l’influenza dell’AI Act, ma l’UE sta incoraggiando le organizzazioni a impegnarsi in codici di condotta volontari per gestire meglio il rischio“, argomenta Greifeneder. “Nello sviluppare i propri codici di condotta, è importante che le organizzazioni riconoscano che non tutte le IA sono uguali. Alcuni tipi, come quelli basati su approcci non deterministici, come l’AI generativa, comportano rischi maggiori rispetto ad altri modelli“.

L’uso di modelli stocastici, diciamo noi, è però il “sale” dei sistemi di IA che tutti conosciamo, è il “motore” che fa funzionare gli strumenti addestrati utilizzando volumi di dati di grandi dimensioni.

L’AI Act “scuote” gli schemi tradizionalmente utilizzati, chiamando le aziende a riconsiderare, dice Greifeneder, “come l’IA prende le decisioni, se è trasparente e a quali processi ha accesso e controllo. Senza un quadro di classificazione che delinei chiaramente le caratteristiche, le organizzazioni faranno fatica a utilizzare l’IA in modo sicuro, a prescindere dal fatto che sia conforme o meno“.

Critiche sulla possibilità di attivare meccanismi di riconoscimento facciale per contrastare i reati

Non mancano poi le voci critiche. Patrick Breyer, europarlamentare e membro del comitato LIBE, sostiene che l’AI Act contiene diverse zone d’ombra alle quali è opportuno porre rimedio prima possibile. Ad esempio, Breyer (Partito Pirata) sostiene che, nella forma attuale, l’AI Act autorizzerebbe le porte per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale di massa. In altre parole, per individuare alcune migliaia di persone soggette a mandato di arresto (a fronte di reati indicati nell’AI Act stesso), la normativa avallerebbe l’uso di strumenti di sorveglianza biometrica su una scala inaccettabile e su base permanente.

L’AI Act mette al bando il concetto di “punteggio sociale”

La legge europea in fase di approvazione, invece, vieta severamente l’uso dell’IA per attività volte all’elaborazione del cosiddetto punteggio sociale. Si tratta di un sistema di valutazione o classificazione delle persone basato su una serie di comportamenti, azioni o dati associati alle loro attività nella vita quotidiana.

Il punteggio sociale può coinvolgere diversi fattori, tra cui le interazioni online, le transazioni finanziarie, il comportamento sul luogo di lavoro, le relazioni personali e altro ancora. Tali sistemi possono essere implementati da enti governativi, organizzazioni private o aziende per vari scopi, come la gestione del rischio, la prevenzione della frode, o anche il controllo sociale.

Dal momento che questo schema o approcci derivati sollevano evidenti preoccupazioni etiche e problematiche pesantissime in materia di privacy, i promotori dell’AI Act hanno deciso di mettere al bando pratiche come il punteggio sociale, proteggendo i cittadini dai potenziali abusi.

Credit immagine in apertura: iStock.com – David Gyung