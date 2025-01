AI: telecamera becca chi usa lo smartphone in auto, la usa una regione italiana

Pensate di uscire di casa, entrare in auto, prendere lo smartphone per inviare un messaggio e dopo qualche giorno vedervi recapitare una bella multa a casa. Esatto, non c’erano vigili pronti a segnalare la vostra contravvenzione ma una telecamera dotata di AI. Questo è ciò che sta accadendo in Toscana.

È stato installato un sistema basato sull’intelligenza artificiale che riesce infatti a identificare coloro che utilizzano lo smartphone alla guida o che viaggiano non indossando la cintura di sicurezza.

Una telecamera AI: la scelta del comune di Agliana per contrastare i trasgressori

Nel comune di Agliana in provincia di Pistoia, è arrivata una telecamera che fa tremare tutti. Il nome del dispositivo in questione è “Mobile Phone & Seat Belt Detection”. Si tratta del primo del suo genere ad essere installato in Toscana. Può funzionare sia di giorno che di notte, catturando immagini e video delle auto in movimento. L’intelligenza artificiale analizza in tempo reale il materiale raccolto per identificare eventuali violazioni, come l’utilizzo del cellulare con una mano durante la guida o l’assenza della cintura di sicurezza.

Una volta che la telecamera in questione riesce ad identificare una trasgressione, si connette con le autorità comunicandogli il tutto. Ovviamente avviene tutto in maniera precisa, con immagini a corredo della segnalazione effettuata.

Costo e motivazioni dietro la scelta della telecamera AI

Il dispositivo ha un costo di 25 mila euro, ma il Comune di Agliana è riuscito ad acquistarlo a metà prezzo restituendo un autovelox poco utilizzato sul territorio. Secondo Fabrizio Baroncelli, vice sindaco e assessore alla polizia municipale e sicurezza di Agliana, l’intento dell’amministrazione non è quello di “fare cassa”, ma di promuovere un maggiore rispetto delle regole stradali.

L’uso del cellulare alla guida è infatti una delle principali cause di incidenti, provocando distrazioni costanti che possono avere conseguenze tragiche. Con questa iniziativa, Agliana si pone all’avanguardia in Toscana per l’adozione di tecnologie innovative in ambito stradale.

Un modello per il futuro

L’introduzione di queste telecamere potrebbe rappresentare un modello per altre amministrazioni locali. Con il crescente problema della distrazione alla guida, strumenti come il “Mobile Phone & Seat Belt Detection” potrebbero diventare una soluzione diffusa per migliorare la sicurezza su tutte le strade italiane.