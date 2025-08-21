Airalo è in sconto del 10%: attiva ora l'eSIM per la connessione fuori dall'UE

Airalo è l'eSIM che ti dà connessione senza roaming all'estero quando vai fuori dall'Europa. E ora tutti i piani sono in sconto del 10%.
Edoardo Damato
Pubblicato il 21 ago 2025
Che si tratti di una vacanza oltre l’Europa o di un impegno professionale dall’altra parte del pianeta, Airalo è la soluzione più pratica per navigare senza limiti e senza i costi del roaming.

Con la sua eSIM digitale puoi avere il pacchetto dati già configurato prima di salire sull’aereo, con tariffe chiare e nessun addebito imprevisto. Inoltre, attivandola tramite questo link ricevi subito un 10% di sconto sul piano scelto.

Vai all’offerta di Airalo

Quali sono i vantaggi messi a disposizione da Airalo

Il servizio mette a disposizione oltre 200 destinazioni in tutto il mondo: dalla eSIM per un singolo Paese, ai pacchetti regionali che coprono interi continenti (Europa, Africa, Oceania, Nord America e altri), fino alla eSIM globale annuale con accesso a 137 Stati. Alcuni abbonamenti includono anche chiamate e SMS.

L’attivazione è semplice e veloce: basta scaricare l’app ufficiale, selezionare il Paese in cui andrai, acquistare il piano dati più adatto e installare la eSIM sul tuo smartphone compatibile. Appena atterri, avrai la connessione pronta senza dover cercare SIM locali o Wi-Fi pubblici insicuri.

Con Airalo sei connesso fin dal primo istante: piani prepagati senza costi aggiuntivi, rete stabile e veloce e un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque ti trovi.

Vai sul sito ufficiale, attiva la tua eSIM e approfitta del 10% di sconto esclusivo al checkout: il metodo più semplice e conveniente per viaggiare restando sempre online.

Vai all’offerta di Airalo
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

