Airalo è l'eSIM giusta per avere internet all'estero senza roaming

Con Airalo puoi dire addio alla ricerca di WiFi e SIM locali: l'app da 30 milioni di utenti che ti regala una connessione in viaggio.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 1 lug 2026
Airalo è l'eSIM giusta per avere internet all'estero senza roaming
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Con Airalo puoi mettere fine a uno degli incubi più ricorrenti quando si viaggia al di fuori dell’Unione Europea: capire come rimanere connessi a internet senza appoggiarsi al costosissimo roaming del proprio operatore. La soluzione di solito è sperare in reti WiFi pubbliche diffuse, che però sono poco sicure, oppure acquistare una SIM locale ed effettuare il cambio con la tua italiana. In questo caso invece avrai una eSIM già configurata prima della partenza, con un piano dati per il paese in cui ti trovi e senza costi nascosti.

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esim airalo stati uniti

Il funzionamento di Airalo è veramente semplicissimo: una volta scaricata l’applicazione sul tuo telefono, prima di partire o sfruttando il WiFi dell’hotel, scegli la tua destinazione tra oltre 200 paesi e regioni disponibili. A quel punto, acquisti il pacchetto dati che preferisci e lo installi scansionando un QR code o seguendo la procedura guidata sul telefono. In pochi minuti, il tuo smartphone avrà una seconda linea dati attiva, lasciando la tua SIM italiana fisica intatta all’interno del dispositivo per continuare a ricevere SMS o chiamate di emergenza.

Airalo non ti mette a disposizione soltanto eSIM per singoli paesi, ma anche piani regionali, come un’unica eSIM che copra tutta l’Asia o tutto il Sud America e persino eSIM globali se fai il giro del mondo con opzioni dati illimitati. In ogni caso, sarai sempre tu a scegliere la durata, il traffico e quando disattivarla.

Insomma, se per questa estate stai pianificando un viaggio intercontinentale o una vacanza fuori dall’Europa e vuoi navigare liberamente senza la paura di prosciugare il credito telefonico, Airalo è lo strumento che fa per te.

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