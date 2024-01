Alcuni Galaxy S24 hanno un problema: i colori sul display sono sbiaditi

Il momento sembra essere particolarmente favorevole alla sponda Android per quanto concerne gli smartphone. Il lancio della nuova linea Samsung Galaxy S24, ha messo gli utenti di fronte ad un trittico di dispositivi davvero performante, tra i quali spicca per specifiche il Galaxy S24 Ultra.

Questo arriva con una miriade di nuove funzionalità, tra cui quelle legate all’intelligenza artificiale, definite Galaxy AI. Proprio il top di gamma si è dimostrato durante i primi test molto resistente, soprattutto per quanto concerne lo schermo. È molto difficile graffiarlo e spaccarlo, ma a quanto pare la problematica potrebbe essere un’altra. Alcuni utenti infatti avrebbero segnalato colori sbiaditi, in particolare rispetto ai modelli più vecchi come il Galaxy S23 Ultra.

Colori sbiaditi riprodotti dal display, utenti delusi dal Samsung Galaxy S24 Ultra

Sembra che il numero di possessori di Galaxy S24 Ultra che segnalano colori sbiaditi sui loro dispositivi, sia in crescendo. Stando a quanto riferito, è stato aperto un post sulle pagine ufficiali di Samsung, con il creatore che ha aperto un dialogo direttamente con Samsung. È stato effettuato un controllo diagnostico del dispositivo in remoto, mediante lo strumento Smart Tutor. Il risultato? Nessun problema software.

L’utente in questione, così come molti altri che hanno commentato il suo post, ipotizza che ciò potrebbe essere dovuto al nuovo schermo Gorilla Armor. Oltre ad essere il “Gorilla Glass più resistente mai realizzato da Corning”, il nuovo Gorilla Armor riduce sensibilmente anche i riflessi. Poiché si tratta di una nuova aggiunta arrivata con il Galaxy S24 Ultra che non esisteva sul Galaxy S23 Ultra e sui modelli precedenti, potrebbe essere tutto spiegato.

Un nuovo post pubblicato su Reddit avrebbe proposto una teoria diversa, ovvero attivare delle impostazioni relative al display. Entrando nella sezione dedicata infatti, qualcuno avrebbe modificato l’impostazione passando dai toni naturali a quelli più vivaci. Il risultato non sarebbe così entusiasmante ma la soluzione dovrebbe essere dietro l’angolo.

Un utente in possesso di un Samsung Galaxy S24+, ha dichiarato di aver parlato col supporto clienti che a sua volta ha riferito di dover rilasciare un aggiornamento software.