Alexa+, al via l'accesso anticipato: ecco tutte le novità

Alexa+, la nuova versione dell’assistente virtuale basata sull’Intelligenza Artificiale di Amazon, è finalmente in fase di distribuzione.

Allo stato attuale, il nuovo sistema è disponibile solo su alcuni dispositivi selezionati, mostrando alcune delle sue funzionalità più avanzate, sebbene altre siano ancora mancanti.

Tra di esse, secondo quanto sostenuto dal Washington Post, dovrebbe mancare ancora la capacità di identificare i singoli membri di una famiglia tramite ID vocale. A quanto pare, Alexa+ non è ancora in grado di ordinare cibo da Grubhub, in base alla conversazioni degli utenti.

Fatta questa premessa, l’assistente si presenta comunque come potenzialmente rivoluzionario. Si parla di capacità di conversazione avanzata, andando a ripercorrere quanto già fatto dai più famosi chatbot in circolazione, come ChatGPT e Gemini. Nonostante ciò, l’accesso diretto alla rete non sembra essere presente nell’anteprima.

Tra le funzionalità disponibili figura la gestione dei calendari, l’utilizzo della posta elettronica, l’ordine vocale della spesa e altre interessanti interazioni tra essere umano e assistente.

Alexa+: tra potenzialità, lacune e potenziali problemi di privacy

Il rapporto presentato dal suddetto giornale chiarisce come alcune funzioni saranno disponibili nei mesi successivi, anche in virtù di alcuni piccoli problemi tecnici incontrati da Amazon.

Così come altri chatbot, anche Alexa+ sarà in grado di analizzare e riassumere documenti caricati. Proprio questo ambito sembra soggetto a qualche malfunzionamento, con potenziali conseguenze lato privacy. Amazon, con tutta probabilità, correggerà queste imperfezioni nelle prossime settimane.

L’assistente sarà disponibile gratuitamente per i clienti Amazon Prime, ma anche i non abbonati (pagando 20 dollari al mese). Per quanto concerne l’accesso anticipato, la priorità sarà data ai clienti che possiedono uno smart display Echo Show 8, 10, 15 o 21.