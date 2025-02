Alibaba rende open source il suo modello AI WAN 2.1

Nella giornata di ieri Alibaba ha reso open source quattro dei modelli WAN 2.1, ovvero T2V-1.3B, T2V-14B, I2V-14B-720P e I2V-14B-480P.

A rendere questa notizia così interessante vi sono le prestazioni dei suddetti modelli che hanno sorpreso tanto appassionati quanto addetti ai lavori.

Impegnati nel benchmark noto come VBench, questi si sono dimostrati altamente performanti. VBench va ad analizzare aspetti come generazione video e, a quanto pare, ha premiato WAN 2.1 soprattutto nel contesto delle interazioni multi-oggetto.

I diversi modelli WAN 2.1 sono già disponibili agli sviluppatori, sia attraverso ModelScope di Alibaba Cloud che via Hugging Face. Per gli sviluppatori, questa è l’occasione ideale per poter saggiare pienamente le capacità di questo modello AI cinese così promettente.

WAN 2.1 open source: Alibaba punta su questo approccio per evolvere i propri modelli AI

Perché Alibaba ha optato per la filosofia open source? Nonostante questo approccio non generi entrate dirette alla compagnia, la tecnologia open source comporta altri vantaggi, come l’apporto di specialisti indipendenti e il conseguente sviluppo di tecnologie e alla creazione di nuovi software e strumenti.

In termini pratici, questo modus operandi che Alibaba condivide con DeepSeek, stanno rendendo i modelli AI cinesi i più utilizzati (e testati) al mondo, con evidenti vantaggi che permetteranno alle due aziende di conoscere a fondo le piene potenzialità dell’AI.

A gennaio 2025, DeepSeek ha annunciato il modello R1, che ha attirato l’attenzione a livello mondiale, non solo per la sua potenza di elaborazione ma perché i costi legati all’addestramento erano solo il 3% rispetto a o1 di OpenAI.

Alibaba, sebbene in sordina rispetto a DeepSeek, sta lavorando con costanza per imporsi in questo contesto. Il lancio del sorprendente Qwen2.5-VL e l’apertura di WAN 2.1 all’approccio open source, potrebbero essere due passi fondamentali per mettere pressione a OpenAI.