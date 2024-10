AlmaLinux Kitten 10: svelata nuova anteprima per la community

AlmaLinux Kitten 10 è una versione di anteprima della prossima importante release di AlmaLinux 10, basata su CentOS Stream 10, la base per l’imminente RHEL 10. L’obiettivo di questa release è semplicemente quello di fornire alla comunità open source un’anteprima anticipata di cosa aspettarsi dalla versione finale. In altre parole, non è pensata per l’uso in ambienti di produzione. Il nome “Kitten” è un omaggio alla tradizione di AlmaLinux di usare nomi in codice a tema felino. Quindi, proprio come un gattino cresce e diventa un gatto, AlmaLinux Kitten 10 si evolverà nella versione finale di AlmaLinux 10.

AlmaLinux Kitten 10: le funzionalità introdotte in questa versione preview

Tra le principali novità, AlmaLinux Kitten riattiva i frame pointer, consentendo il tracciamento in tempo reale e l’ottimizzazione delle prestazioni a livello di sistema. Il nuovo OS include anche un supporto per hardware più datati. A differenza di RHEL 10, che per impostazione predefinita è x86-64-v3, AlmaLinux Kitten supporta anche x86-64-v2. Questa versione di anteprima riabilita anche il supporto SPICE e KVM per IBM POWER, disabilitato precedentemente su RHEL 9.0. Inoltre, l’update fornisce pacchetti RPM per Firefox e Thunderbird per supportare gli utenti desktop. Infine, la nuova versione ripristina anche il supporto per oltre 150 dispositivi precedentemente rimossi.

Inoltre, AlmaLinux Kitten 10 include diverse nuove funzionalità e tecnologie, tra cui le ultime versioni di GCC 14.2, Rust 1.79, PHP 8.3 e glibc 2.39. Il pacchetto include anche strumenti di virtualizzazione come QEMU-KVM 9.1 e misure di sicurezza avanzate come Secure Boot per piattaforme Intel/AMD e ARM. Inoltre, gli sviluppatori troveranno versioni aggiornate di strumenti essenziali come Bash 5.2, CMake 3.28 e LLVM-toolset 18.1. Infine, le immagini ISO di installazione per AlmaLinux Kitten 10 sono già disponibili per il download. Per maggiori informazioni è possibile consultare il changelog completo, pubblicato sul sito ufficiale di AlmaLinux.