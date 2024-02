Un accessorio formidabile per iPad è sicuramente la Apple Pencil. Non c’è dubbio a riguardo, però per molti utenti lo stylus made-in-Cupertino ha un prezzo troppo alto. Bisogna puntare quindi su un’alternativa più economica ma comunque valida, perché nessuno vuole buttare i propri soldi. Quella di TQQ è tra le più apprezzate su Amazon (commenti e valutazione parlano chiaro) e oggi è acquistabile a soli 14,99€ grazie al doppio sconto.

Oltre a quello del 38% già visibile nell’inserzione, se ne ottiene un secondo del 40% applicando manualmente il coupon.

Se la Apple Pencil costa troppo, punta sull’alternativa firmata TQQ: è compatibile con tutti gli iPad e la paghi solo 14,99€

Il prodotto di TQQ è da intendersi come una alternativa economica alla Apple Pencil dell’azienda di Cupertino. Per i più scettici, a questo prezzo (solo 14,99 euro) sarebbe un grave errore non dargli nemmeno un’occasione. Anche perché nel caso è sempre possibile effettuare il reso e ottenere il rimborso.

La Penna TQQ si passa dallo 0% al 100% in circa 30 minuti e la ricarichi tramite USB-C. L’autonomia è di circa 10 ore, e se vai di fretta, con 4 minuti di ricarica ha disposizione circa 2 ore di lavoro. Pazzesco, davvero.

La punta è realizzata in materiale polimerico di buona qualità, e all’interno della confezione ne trovi anche cinque di ricambio. Questa alternativa alla Apple Pencil è sensibile all’inclinazione, è precisa e ha un ritardo davvero impercettibile.

Altra chicca favolosa è la possibilità di poter agganciare magneticamente la TQQ 2.0 all’iPad (Pro 11″ di 1/2/3 generazione, Pro 12,9″ di 3/4/5 generazione, iPad Air 4/5 generazione e iPad Mini 6). La ricarica wireless, però, non è supportata.

L’accessorio è compatibile con i seguenti iPad:

iPad 6/7/8/9/10

iPad Air 3/4/5

iPad Pro 11″ 1/2/3

iPad Pro 12,9″ 3/4/5

iPad Mini 5/6

Considerata l’ottima offerta, è consigliabile concludere rapidamente l’acquisto dell’alternativa low-cost di Apple Pencil. Su Amazon sta riscuotendo grande successo e le unità potrebbero terminare nel giro di pochissime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.