Altman appare a sorpresa durante la Microsoft Build: ecco cosa ha detto

Durante la manifestazione Microsoft Build, un meeting per ingegneri e sviluppatori Web, vi è stata un’apparizione a sorpresa. Stiamo parlando di Sam Altman, CEO di OpenAI.

L’evento, avvenuto nella giornata del 21 maggio, ha visto il CTO di Microsoft Kevin Scott invitare Altman sul palco e di commentare presente e futuro dell’Intelligenza Artificiale. Secondo una delle menti geniali dietro a OpenAI, per rapidità e diffusione l’IA è una tecnologia che non smette di sorprenderlo.

Lo stesso Altman, durante il suo discorso a parlato di API, spiegando come siano una parte integrante di questo successo. D’altronde OpenAI ne offre diverse agli sviluppatori che, integrandole nei loro progetti esistenti, stanno dando vita a una serie di applicazioni impensabili solo fino a qualche anno fa. A tal proposito, l’imprenditore e informatico ha espresso tutto il suo apprezzamento per il lavoro degli sviluppatori.

Kevin Scott ha poi invitato l’ospite ad esprimersi su quello che invece sarà il futuro dell’IA.

Sam Altman paragona il boom dell’Intelligenza Artificiale alla nascita di Internet e alla diffusione della telefonia mobile

Secondo Altman, i modelli di IA diventeranno sempre più intelligenti, facendo riferimento all’evoluzione vista negli ultimi mesi, con il graduale susseguirsi di GPT 3, 3.5 e 4. Ognuno di questi modelli, infatti, ha offerto sempre più vantaggi lato elaborazione dati, sicurezza ed effettiva utilità.

Tra le sfide future di OpenAI figurano però anche altri aspetti. Le prestazioni, i costi di mantenimento hardware e altri fattori, spesso non così evidenti per ai consumatori, rappresentano una sfida impegnativa per le aziende che operano nel contesto IA.

In conclusione al suo intervento, Sam Altman ha anche offerto dei preziosi consigli agli sviluppatori che operano in questo nuovo ed entusiasmante settore. L’esperto ha incoraggiato questi professionisti a seguire questo slancio, paragonando la diffusione dell’IA al boom di Internet e della telefonia mobile. Per Altman, infatti, è importante approfittare di questo momento e di buttarsi a capofitto nei propri progetti e idee.