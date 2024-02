Sta andando a ruba l’XBOOM Go DXG9, l’altoparlante Bluetooth da 120W di LG con supporto a Google Assistant e Siri. E non è un caso: il dispositivo portatile è infatti scontato del 51% e costa quindi 241,76 euro, spedizione compresa. Al momento della stesura di questo articolo restano solo 4 unità, quindi è meglio sbrigarsi.

Un’eccellente combinazione di potenza, stile e funzionalità: l’altoparlante XBOOM Go DXG9 di LG è scontato del 51%

L’LG XBOOM Go DXG9 è un altoparlante portatile Bluetooth che restituisce un suono potente e coinvolgente, un design elegante e resistente e una serie di funzionalità avanzate per un’esperienza audio di altissimo livello.

Dotato di una potenza di 120 Watt (un canale a due vie), il DXG9 sprigiona un suono ricco e vibrante, perfetto per animare qualsiasi festa o evento. La tecnologia Meridian Audio, leader mondiale nel settore audio, garantisce una riproduzione audio di alta qualità con bassi profondi e alti cristallini.

L’altoparlante presenta un design moderno e super rifinito, con una finitura in tessuto che lo rende resistente agli urti e all’acqua (certificazione IP67). È dotato di luci LED multicolore che si sincronizzano con la musica, creando un’atmosfera coinvolgente e divertente.

In termini di feature, supporta il Sound Boost (aumenta la potenza del suono per un’esperienza più intensa), la modalità Party Link (per connettere fino a 100 altoparlanti compatibili), può essere gestito con l’app per smartphone LG XBOOM e – infine – può essere usato con i comandi vocali tramite Google Assistant e Siri.

L’LG XBOOM Go DXG9, poi, è dotato di una batteria ricaricabile da 6.000 mAh che garantisce fino a 24 ore di autonomia con una singola carica.