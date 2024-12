Amarok 3.2: arrivo ufficiale con supporto Qt 6 sperimentale

Il team di sviluppo di Amarok ha rilasciato Amarok 3.2. Si tratta dell’ultima versione stabile di questa app di riproduzione musicale open source con nuove funzionalità e altre modifiche. Tra le varie novità, Amarok 3.2 introduce il porting iniziale alle ultime tecnologie Qt 6 e KDE Frameworks 6. Ciò significa che l’applicazione può ora essere compilata dai sorgenti utilizzando queste tecnologie, se gli integratori desiderano offrire agli utenti un’interfaccia più moderna. La serie Amarok 3 è stata lanciata nell’aprile 2024 come nuova versione principale di questo potente music player, che introduce il supporto per le tecnologie Qt 5 e KDE Frameworks 5. Con il nuovo aggiornamento minore sono iniziati i lavori per il porting di Amarok su Qt 6 e Frameworks 6 di KDE.

Amarok 3.2: le altre novità dell’aggiornamento del player

Amarok 3.2 supporta sia le tecnologie Qt 5 che Qt 6, così come KDE Frameworks 5 e KDE Frameworks 6. Gli sviluppatori hanno menzionato il fatto che il supporto Qt 6/KDE Frameworks 6 è ancora in fase di sviluppo iniziale e che ci sono alcuni problemi noti di cui devi essere a conoscenza prima di compilarlo. Come si legge nell’annuncio di rilascio: “il cambiamento più interessante è probabilmente la possibilità di creare la stessa base di codice sia su Qt5 che su Qt6. Qt5/KF5 è ancora la configurazione consigliata e testata, per ora. La versione Qt 6 dovrebbe essere utilizzabile, ma oltre a qualsiasi problema sconosciuto, ci sono una serie di problemi noti documentati in README“.

Oltre al porting iniziale di Qt 6/KDE Frameworks 6, la versione Amarok 3.2 introduce anche il filtraggio delle collection in base all’assenza di tag o al tag vuoto. Vi è poi la possibilità di mostrare per impostazione predefinita l’applet del contesto della traccia corrente. Il nuovo update introduce alcune modifiche relative ad Ampache e correzioni per crash occasionali per una stabilità leggermente migliorata. Per il 2025, il team di sviluppo di Amarok promette di eliminare vari fastidiosi bug nella serie Amarok 3 prima di dare il via allo sviluppo della serie Amarok 4. Fino ad allora, è possibile scaricare Amarok 3.2 come tarball sorgente dal sito web ufficiale o attendere che arrivi nei repository software stabili della propria distribuzione GNU/Linux. Naturalmente, gli utenti possono anche installare Amarok come app Flatpak da Flathub.