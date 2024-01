Amazfit T-Rex Ultra, lo sconto di Amazon è una BOMBA (-15%)

Trovare il nuovo orologio smart da portare a casa direttamente su Amazon è diventato facilissimo perché ce ne sono molti, ma oggi un’offerta ruba il palcoscenico alle altre. In promo, con un prezzo davvero ottimo, c’è l’Amazfit T-Rex Ultra, uno smartwatch pieno di caratteristiche tecniche che vanta uno spirito avventuriero.

Dotato di ben sei posizioni satellitari e soprattutto di una batteria inimitabile, questo orologio è da prendere al volo. Su Amazon costa il 15% in meno, pertanto solo 399,90 € a confronto del prezzo di listino di 469,90 €. Ci sono due anni di garanzia e soprattutto la spedizione rapida entro il 5 o il 6 gennaio.

Arriva un nuovo sconto su Amazon, ecco le specifiche dell’Amazfit T-Rex Ultra

La batteria di questo Amazfit T-Rex Ultra è in grado di durare fino a 20 giorni, tutto davvero incredibile se si pensa al fantastico schermo da 1,3″ da alimentare. Il suo design in acciaio inossidabile lo rende resistente e bello da vedere, oltre che impermeabile fino a 100 metri.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, riesce a funzionare fino a -30 °C e vanta delle modalità utili per l’outdoor. Ovviamente implica anche la ricezione di chiamate e notifiche oltre che il monitoraggio delle principali attività vitali.

Uno smartwatch di questo calibro non può passare inosservato, soprattutto per via della sua forma. Il lato estetico infatti è particolare e rende l’Amazfit T-Rex Ultra unico nel suo genere. Oltre a questo però ci sono tante altre variabili importanti che consentono al pubblico di non avere dubbi: bisogna acquistarlo, soprattutto ad un prezzo del genere.

Il famoso smartwatch oggi arriva sul sito e-commerce più famoso del mondo con il 15% di sconto e con un prezzo totale di 399,90 €. L’offerta è a tempo, per cui potrebbe scadere improvvisamente; vi consigliamo pertanto di fare quanto prima ad acquistare il prodotto per averlo entro il 6 gennaio.

