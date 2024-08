Amazon a lavoro su Remarkable Alexa, nuovo assistente virtuale IA

Stando a quanto sostenuto dal The Washington Post, Amazon sta lavorando per creare una nuova versione di Alexa, che si baserà sulle più moderne tecnologie legate all’Intelligenza Artificiale. Il nuovo assistente, battezzato Remarkable Alexa, secondo quanto affermato dal giornale dovrebbe essere pronta entro ottobre 2024.

Sin dal suo lancio, ovvero nel 2014, Amazon ha lavorato in modo costante sul suo assistente virtuale. Continuando in questa direzione, la compagnia intende fornire ai clienti una versione aggiornata di Alexa, capace di sostenere conversazioni più naturali rispetto alle sue versioni precedenti. Proprio per questo motivo, già in occasione di una conferenza stampa dello scorso settembre, Amazon ha annunciato che Alexa avrebbe resto giovato dell’integrazione dell’IA generativa.

Cosa sarà in grado di offrire Remarkable Alexa ai propri utenti?

Remarkable Alexa sarà disponibile attraverso una sottoscrizione mensile e, secondo gli esperti, il costo dovrebbe variare dai 5 ai 10 dollari mensili.

Riguardo il nuovo progetto, Amazon non ha fatto trapelare ancora particolari interessanti. Tra i pochi rumors in circolazione, vi è uno che parla del fatto di come Alexa non dovrà più essere chiamata con il suo nome per attivare l’assistente. A tal proposito, gli utenti dovrebbero avere maggiore libertà di personalizzazione.

Altre voci di corridoio parlano della possibilità di generare riepiloghi di notizie tramite l’IA, ma anche di ottenere consigli sugli acquisti e di un chatbot “sicuro” anche per utenti molto giovani.

Lo sviluppo di Remarkable Alexa ha subito diversi ritardi, a quanto pare a causa di diversi dissidi tra i dipendenti durante lo sviluppo. Amazon ha inoltre dovuto far fronte ad alcuni temibili rivali nel contesto degli assistenti vocali IA, modificando lo sviluppo in base ai comportamenti dei competitor.

Sempre entro il 2024, dovrebbe essere disponibile anche la nuova versione di Siri, per una sfida tra Amazon e Apple che si preannuncia a dir poco avvincente.