Amazon e governo australiano insieme per creare un cloud militare

Amazon Web Services (AWS) ha firmato un contratto con il governo australiano nella giornata di ieri per la realizzazione di un sistema cloud militare, che sarà chiamato top-secret cloud.

L’accordo, che prevede il pagamento ad Amazon di 2 miliardi di dollari australiani (circa 1,24 miliardi di euro), è stato annunciato dal vice primo ministro e ministro della difesa del paese, ovvero Richard Marles.

L’infrastruttura creata dal colosso tecnologico sarà utilizzato dalle agenzie di difesa e intelligence australiane, con una stima di piena operabilità a partire dal 2027.

Una scelta di questo tipo da parte del paese in questione ha una doppia motivazione. In primis vi è l’intenzione dell’Australia di migliorare la resilienza delle reti di comunicazione per la difesa, rafforzando l’infrastruttura anche in caso di attacco informatico. Ciò non è da sottovalutare visto che, con le crescenti tensioni internazionali, i casi di attacchi informatici con fini politici sono cresciuti drasticamente.

L’Australia segue gli Stati Uniti: ecco perché questo accordo è importante per gli equilibri internazionali

In seconda battuta, la nuova rete cloud dovrebbe rafforzare la cooperazione del paese con le forze armate statunitensi. Anche gli Stati Uniti, a quanto pare, si stanno muovendo in questa direzione costruendo un sistema simile, così come sta facendo la Gran Bretagna.

Nel budget stanziato per la realizzazione del sistema, vi è anche una parte destinata alla creazione di tre nuovi data center. Questi saranno realizzati in Australia nei prossimi mesi e necessiteranno di 2.000 dipendenti.

Il vicepresidente del settore pubblico mondiale di Amazon AWS, Deva Levy, non ha nascosto la sua soddisfazione per l’accordo. Per Levy, infatti “Questa partnership consentirà al governo australiano e alle sue agenzie di difesa e intelligence di condividere in modo sicuro i dati, accelerare l’innovazione e concludere le proprie missioni più rapidamente. Sosteniamo la missione del governo di proteggere e promuovere gli interessi dell’Australia e manteniamo il nostro impegno a lungo termine nei confronti del paese“.