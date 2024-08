Amazon.it diventa disponibile anche in lingua inglese

La grande novità del giorno riguarda Amazon che ora, per quanto riguarda il suo portale italiano, è disponibile anche in inglese. Esatto: da oggi Amazon.it può essere consultato sia in italiano che in lingua anglosassone.

La nuova possibilità sarà implementata durante le prossime settimane, soddisfacendo così le esigenze di tutti coloro che parlano in inglese, che vivano in Italia o all’estero. Il lavoro di Amazon al servizio dei suoi clienti è uno degli aspetti fondamentali che spinge le persone a scegliere la sua piattaforma e-commerce.

Per questo motivo ora il colosso ha voluto trovare nuove soluzioni per semplificare l’attività quotidiana di ogni utente, per cui offrire la lingua inglese per gli acquisti in Italia era un buon viatico. Da questo momento deriveranno tante nuove opportunità non solo per gli utenti che hanno esigenza di usare l’inglese, ma anche per le piccole e medie imprese.

Milioni di clienti in più per le PMI italiane grazie ad Amazon.it in inglese

Da questa grande novità deriva dunque un aumento dei clienti per tutte le piccole e media imprese (PMI). Queste continuano a rappresentare oltre il 60% delle vendite all’interno dei negozi online del colosso e-commerce. Amazon è di continuo impegnata a sostenere la crescita di piccole e medie imprese. Proprio per questo motivo durante il 2022 più di 21.000 PMI italiane hanno deciso di utilizzare Amazon per le proprie vendite online.

Considerando tale numero, più della metà ha esportato i propri prodotti registrando in totale oltre 950 milioni di euro di vendite all’estero. Ora che Amazon.it è disponibile anche in lingua inglese, tutti i clienti che lo parlano, potranno finalmente fare shopping online usando la loro lingua. Questa nuova funzionalità rappresenta dunque un’opportunità per le PMI italiane che vendono i loro prodotti su Amazon.it, e presto coinvolgerà anche le PMI incluse nella vetrina Made in Italy, che potranno beneficiare delle visite aggiuntive di milioni di nuovi clienti.