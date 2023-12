Amazon Italia: la Top 10 degli articoli bestseller del 2023

Anche per Amazon Italia è tempo di tirare le somme. I prodotti più acquistati dagli utenti nello stivale forniscono un quadro sulle tendenze e sugli interessi dell’anno che stiamo per lasciarci alle spalle. Particolare attenzione ha attirato su di sé la domotica, con prodotti come l’Echo Dot di quinta generazione, un dispositivo per ascoltare musica, podcast e notizie, ma anche per gestire – tramite Alexa – tutto ciò che di intelligente è installato in casa (o in ufficio).

Nella Top 10 dei bestseller del 2023 ci sono però anche prodotti per la cura personale. Ad esempio, guadagnano la terza posizione i dischetti di puro cotone di Cotton Plus, spesso proposti in offerta e con possibilità di abilitare il comodo acquisto periodico.

Mancano però altri 8 prodotti alla lista. Non perdiamo dunque altro tempo e scopriamo i 10 articoli più venduti su Amazon.it nel 2023.

Amazon Italia: i 10 articoli bestseller del 2023

1. Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa

2. Caffè Borbone Respresso (Capsule)

3. Dischetti cotone Cotton Plus

4. Nicky Elite – Carta igienica

5. Echo Dot (5ª generazione, modello 2022)

6. Instax Mini (pellicola)

7. Cartuccia per stampanti HP da 190 pagine

8. Libenar soluzione salina

9. Florence – Siero Vitamina C e Vitamina E

10. Telecamera Wi-Fi per interni TP-Link

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.