Amazon: ufficiale Kindle Colorsoft a colori e Scribe per prendere appunti

Oltre alla gamma degli altoparlanti smart, ci sono anche i prodotti della linea Kindle, soprattutto quelli destinati alla lettura, motivo per cui nasce tale brand. In quest’ultime ore è arrivata una grandissima novità che riguarda l’intera gamma di lettori ebook Kindle: secondo quanto riportato infatti ecco che Amazon è pronta a lanciare dei modelli con display colorato e anche con una penna utile per prendere appunti. Sono previsti inoltre diversi miglioramenti per il modello Paperwhite, vero e proprio punto di riferimento che permette di avere accesso ad una libreria piena di contenuti e soprattutto di godere del comfort estremo in fase di lettura anche con scarsa luminosità.

Amazon colora la sua nuova gamma di dispositivi Kindle, ecco i miglioramenti con l’arrivo di Colorsoft e Scribe

Dal prossimo 30 ottobre arriva un nuovo dispositivo: il Kindle Colorsoft. Il prodotto, dal valore di 299 €, porta ufficialmente il colore a bordo del suo display, risultando così il primo della gamma della dedicata alla lettura. Questo schermo ha inchiostro liquido sarà molto diverso dagli OLED e dagli LCD, in quanto si occuperà di favorire il comfort durante la lettura. Con questa nuova tecnologia adoperata da Amazon si potranno vedere le immagini dei libri e magari godersi anche tanti fumetti e manga.

I colori saranno nitidi e molto simili a quelli che si vedono sulla carta, restituendo un effetto nostalgico davvero interessante. Il nuovo Kindle Colorsoft avrà la ricarica wireless e un’autonomia fino a 8 settimane, inoltre resisterà all’acqua.

Arriva anche il nuovo Kindle Scribe, un dispositivo che dal 4 dicembre potrà essere acquistato per 429 €. Il suo display, molto ampio, è pensato per prendere appunti e per far diventare la scrittura praticamente uguale a quella su un foglio di carta. Per ogni pollice quadrato c’è una densità di 300 punti pixel, con il testo che risulta estremamente nitido. Con il prodotto ecco anche una penna Premium realizzata appositamente per essere confortevole e semplice da tenere in mano.

Anche il Kindle Paperwhite gode ora di un aggiornamento che consente di godere di prestazioni migliorate e di un display più ampio con 7 pollici di ampiezza. La reattività aumenta e c’è una velocità di rotazione delle pagine che si velocizza del 25% rispetto al modello precedente. Il prezzo per la versione da 16 GB di memoria in questo caso è di 169€, con le colorazioni in nero, rosa e verde Giada. C’è anche un’edizione chiamata Edition con 32 GB di memoria che costa 199€.