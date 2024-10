A distanza di una settimana circa dalla Festa delle Offerte Prime (qui tutti i dettagli), Amazon ha annunciato un aggiornamento del suo popolare tablet, il Fire HD 8 e anche una serie di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che renderanno l’esperienza d’uso ancora più dinamica, versatile e personale.

Le nuove funzioni di AI generativa di Amazon

Nonostante in Italia i tablet della linea Fire non siano più acquistabili, vale la pena sottolineare gli sforzi fatti dal colosso di Seattle nel campo dell’intelligenza artificiale. Questo è un settore in costante crescita e che vede protagonisti giganti del calibro di Apple, Google e Microsoft, che – seppur con piani in agenda diversi tra loro – hanno reso più accattivanti i propri prodotti proprio con le funzioni AI.

Le novità annunciate da Amazon sono le seguenti tre:

Writing Assist è un assistente che aiuta a scrivere o perfezionare un messaggio oppure un’email importante che richiede una certa formalità, ad esempio. Il tool è integrato nella tastiera del dispositivo ed è compatibile con praticamente tutte le applicazioni del tablet Fire, anche i social media. L’assistente può scrivere contenuti secondo uno stile preimpostato, può fornire suggerimenti grammaticali e anche rielaborare un testo già scritto (come i Writing Tools di Apple Intelligence).

è un assistente che aiuta a scrivere o perfezionare un messaggio oppure un’email importante che richiede una certa formalità, ad esempio. Il tool è integrato nella tastiera del dispositivo ed è compatibile con praticamente tutte le applicazioni del tablet Fire, anche i social media. L’assistente può scrivere contenuti secondo uno stile preimpostato, può fornire suggerimenti grammaticali e anche rielaborare un testo già scritto (come i Writing Tools di Apple Intelligence). Webpage Summaries è uno strumento integrato nel browser Silk e fornisce informazioni rapide sugli articoli dal web. La feature è in grado di fornire i punti chiave di un articolo (ma anche di una intera pagina web) e generare una sintesi chiara e precisa. Insomma, qualcosa di molto simile a quanto offerto da Google.

è uno strumento integrato nel browser Silk e fornisce informazioni rapide sugli articoli dal web. La feature è in grado di fornire i punti chiave di un articolo (ma anche di una intera pagina web) e generare una sintesi chiara e precisa. Insomma, qualcosa di molto simile a quanto offerto da Google. Wallpaper Creator consente di personalizzare la schermata iniziale del tablet attraverso sfondi generati dall’AI. Come? Tramite pompt testuali scritti dall’utente, ovviamente.

Il nuovo Fire HD 8

La nuova generazione del tablet di Amazon, come “da tradizione”, è pensata per svolgere attività di base come navigazione web, visione di contenuti in streaming e uso delle piattaforme social.

Tra le novità più importanti ci sono la fotocamera migliorata e l’archiviazione espandibile. E per i più piccoli ci sono le versioni Kids (dai 3 ai 7 anni) e Kids Pro (dai 6 ai 12 anni).