Gli occhiali smart di Ray-Ban Meta iniziano a diventare davvero utili

Con l’introduzione della funzione di traduzione in tempo reale, gli occhiali smart Ray-Ban Meta segnano un nuovo capitolo nella comunicazione globale. Con questa funzione ora disponibile anche in Italia, questi occhiali offrono la possibilità di tradurre istantaneamente l’inglese, il francese e lo spagnolo senza bisogno di una connessione internet, rendendo le lingue più accessibili a tutti.

Ray-Ban Meta: come funziona la traduzione dal vivo

L’attivazione di questa funzione è progettata per essere semplice e intuitiva. Basta dire “Hey Meta, avvia la traduzione dal vivo” per ottenere una traduzione vocale immediata attraverso gli altoparlanti integrati nelle astine. Per chi ha bisogno di maggiore chiarezza durante conversazioni più articolate, è possibile visualizzare la trascrizione tradotta direttamente sullo smartphone, rendendo il dialogo con l’interlocutore più fluido e naturale.

Ray-Ban Meta non si limita alla traduzione. Questi dispositivi rappresentano un ecosistema in continua evoluzione, grazie alla partnership tra Ray-Ban e Meta, che introduce regolarmente aggiornamenti per migliorare l’esperienza utente.

Presto, sarà possibile inviare e ricevere messaggi, condividere foto e partecipare a chiamate audio e video su Instagram, ampliando le attuali integrazioni con app come WhatsApp e Messenger.

Per gli appassionati di musica, l’esperienza sarà ulteriormente potenziata. Gli utenti europei avranno accesso a piattaforme come Spotify, Amazon Music e Apple Music. Con semplici comandi vocali, sarà possibile controllare la riproduzione musicale o identificare brani, anche se inizialmente queste funzioni saranno disponibili solo in inglese.

Una delle innovazioni più entusiasmanti è la capacità di “vedere e comprendere” il mondo circostante. Grazie alle funzioni avanzate, gli utenti potranno ottenere informazioni contestuali su ciò che osservano. Ad esempio, sarà possibile ricevere dettagli storici su monumenti o tradurre menu al ristorante semplicemente guardandoli. Questa funzione rappresenta un passo avanti nell’integrazione tra tecnologia e vita quotidiana.

L’unico limite è Meta AI

Negli Stati Uniti e in Canada, dove Meta AI non ha vincoli legali come in Europa, la tecnologia si spinge ancora oltre e l’occhiale smart consente conversazioni naturali basate su ciò che “vede”. Questa intelligenza artificiale può offrire consigli pratici, come suggerimenti su ingredienti alternativi in cucina o abbinamenti di vini, senza dover ripetere il comando di attivazione. È un’innovazione che promette di semplificare ulteriormente la vita degli utenti, rendendo la tecnologia indossabile un assistente personale sempre più efficace.