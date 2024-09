Festa delle Offerte Prime 2024: ecco i giorni di grandi sconti!

Dopo un annuncio incompleto diffuso nelle bollenti ore di agosto, oggi Amazon ha rivelato ufficialmente quando si terrà quest’anno la Festa delle Offerte Prime: l’appuntamento è fissato per martedì 8 e mercoledì 9 ottobre! Scopriamo insieme i dettagli comunicati dal colosso di Seattle.

Festa della Offerte Prime 2024: tutte le informazioni di cui hai bisogno per risparmiare

La prima cosa da segnalare è che, come suggerisce il nome dell’iniziativa, potranno partecipare a questo festival degli sconti solo gli abbonati Prime. Se non lo hai ancora fatto, puoi iscriverti tramite questo link, con una prova gratuita di 30 giorni. Prova gratuita a parte, il servizio ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno (con risparmio del 17%) e garantisce vantaggi non indifferenti, come le spedizioni gratuite per gli acquisti su Amazon, l’accesso a Prime Video e anche a tantissimi brani su Amazon Music.

«Siamo pronti anche quest’anno per offrire a tutti i clienti Prime l’opportunità di dedicarsi in anticipo allo shopping natalizio con le migliori offerte sui marchi più popolari e su alcuni dei prodotti più richiesti in questo periodo speciale in tutte le categorie come moda, casa, arredamento, elettronica e giocattoli. I nostri eventi di offerte sono pensati per creare ulteriori opportunità di risparmio beneficiando di tutti i vantaggi di Prime come le spedizioni veloci, illimitate e senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti», dichiara Marco Ferrara, responsabile europeo del Programma Offerte di Amazon.

La Festa delle Offerte Prime 2024 è l’occasione perfetta per risparmiare sull’acquisto di prodotti personali ma anche per anticiparsi con i regali di Natale. E questo perché in sconto andrà gran parte del catalogo, come le categorie moda, elettronica, fai-da-te, casa e cucina, videogiochi e luxury. Tra i brand che sicuramente prenderanno parte alla festa ci sono Hisense, Tommy Hilfiger, Philips, Salewa, Nivea, Jack & Jones, Lenovo, Rowenta e Kenwood.

Come prepararsi al meglio? La prima cosa da fare è aggiungere alla propria lista dei desideri i prodotti più ambiti. In questo modo, a partire dalle 00:01 dell’8 ottobre, basterà un clic (o un tap, a seconda del dispositivo) per accertarsi della presenza di sconti. Utilissimi sono anche le notifiche personalizzate, attivabili direttamente da qui (cliccando però da smartphone o tablet, così da aprire l’app Amazon).

Non mancheranno poi categorie per facilitare la navigazione, come “Top Brand”, “Più amati dai clienti”, “Top 100” e “Offerte di tendenza”.