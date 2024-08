Amazon annuncia la Festa delle Offerte Prime 2024: i primi dettagli

Il Prime Day è uno degli eventi di shopping più attesi dell’anno visto che consente di risparmiare su quasi tutto il catalogo (che è sconfinato) di Amazon. Come da tradizione, questo si tiene a luglio e quindi quello del 2024 appartiene già al passato. Ma non c’è motivo di essere tristi, perché le occasioni per poter mettere a segno dei veri e propri affari non mancano mai. Il colosso di Seattle, in queste bollenti ore di agosto, ha già annunciato un nuovo evento per ottobre, il Prime Big Deal Days (che presumibilmente in Italia si chiamerà Festa delle Offerte Prime).

Come lascia facilmente intendere il nome, l’evento sarà dedicato unicamente agli abbonati a Prime, un servizio che offre importanti vantaggi come la spedizione gratuita e l’accesso alla piattaforme di streaming Prime Video. Dal comunicato stampa si apprende inoltre che tutte le principali categorie saranno travolte dall’ondata di sconti, quindi anche quella tech che comprende smartphone, tablet, cuffie, smart TV, periferiche da gaming, laptop, computer desktop e così via. Viene poi confermato che l’evento avrà luogo in 19 paesi, e tra questi c’è anche l’Italia. Insomma, meglio prepararsi al meglio.

La società statunitense ha annunciato la notizia ma non ha indicato i giorni durante il quale si terrà il Prime Big Deal Days. Nel 2023, le celebrazioni sono durate 48 ore, dal 10 all’11 ottobre. Seguendo questo “schema”, quest’anno l’evento potrebbe tenersi dall’8 al 9 ottobre, oppure dal 15 al 16 ottobre. In ogni caso, sempre di martedì e mercoledì.

Cosa aspettarsi? Come nel 2023, sicuramente sarà possibile approfittare di offerte sugli articoli di ogni categoria e non ci sono dubbi sul fatto che andranno in sconto anche i prodotti più ambiti dagli appassionati di tecnologia, compresi i dispositivi di ultima generazione di Samsung e Google ancora più versatili grazie alle funzionalità AI.