Amazon oggi ha aggiornato il suo catalogo di prodotti dedicati alla domotica. La new entry del colosso di Seattle è Echo Hub, un vero e proprio pannello di controllo per chiunque abbia reso intelligente la propria casa (o il proprio ufficio). Il dispositivo può essere montato a parete, supporta i comandi touch e, ovviamente, mette a disposizione dell’utente la versatilità di Alexa. Per acquistarlo non c’è bisogno di attendere: è già disponibile su Amazon al prezzo di 199,99€, spedizione compresa.

Con il nuovo Echo Hub la gestione della casa smart è ancora più semplice

Stando all’ultima indagine condotta dall’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, sempre più consumatori in Italia desiderano avere una casa smart, così da poter gestire i dispositivi connessi (sistemi audio, elettrodomestici, luci ecc) comodamente dal proprio smartphone o tablet o con un semplice comando vocale. Anche da remoto.

In questa visione moderna della vita quotidiana si inserisce alla perfezione l’Echo Hub che ha appena fatto capolino su Amazon. È un dispositivo dai tanti vantaggi e che offre un’esperienza visiva e tattile ancora più intuitiva, semplice e – si potrebbe dire – naturale. Un ingrediente della ricetta è ovviamente Alexa, che milioni di utenti utilizzano ormai ogni giorno per controllare la Smart Home.

Il look di Echo Hub è caratterizzato da un sottile display touch da 8 pollici attraverso il quale raggruppare e gestire tutti i dispositivi connessi, come quelli firmati Ring, le videocamere di sicurezza, il sistema di illuminazione dell’appartamento e così via. Tutto è a portata di tap (e di voce).

Una chicca del dispositivo – compatibile con Zigbee, Bluetooth, Matter e Thread – è la tecnologia a infrarossi che rileva quando l’utente è nelle vicinanze. In tal caso, l’Echo Hub passa in automatico da una schermata iniziale con foto preferite o un orologio alla schermata di controllo. Utile poi il fatto che il device possa essere facilmente montato a parete.

Il nuovo dispositivi di Amazon è acquistabile da questo momento su Amazon al prezzo di 199,99€, spedizione inclusa. La base di supporto (necessaria per coloro che non vogliono montare l’Echo Hub alla parete) è da acquistare separatamente e ha un costo di 34,99€.

