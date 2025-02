Amazon lancia il suo nuovo assistente digitale Alexa+

Il boom dell’Intelligenza Artificiale rappresenta l’inizio di una era per gli assistenti digitali e, in questo processo, la recente presentazione di Alexa+ da parte di Amazon potrebbe essere una pietra miliare.

Stiamo parlando di una nuova versione di Alexa, basata sulle capacità dell’AI generativa. Rispetto al passato, l’assistente risulta più loquace con capacità di linguaggio naturale, nonché dotata di un’ampia gamma di abilità agentiche. Alexa+ può anche trasformare i comandi vocali in routine, oltre a offrire tante altre nuove funzioni.

Amazon ha ottenuto questo nuovo agente grazie alle collaborazione con modelli AI come Nova e Claude, il tutto con un particolare focus sulle conversazioni che l’assistente dovrà sostenere con gli utenti. Grazie a un sistema di memoria, simile a quello ottenuto di recente da Google Gemini, Alexa+ può richiamare dettagli da discorsi precedenti.

Gli utenti possono trasferire senza problemi la loro conversazione con Alexa+ da un altoparlante Echo al telefono e concluderla su un’interfaccia connessa all’eventuale auto, tutto grazie alla consapevolezza contestuale e alle capacità di memoria elevate.

Un paio di esempi pratici nell’uso del nuovo assistente di Amazon? Un utente può chiedere di accendere la TV nel salotto e riprodurre un determinato programma TV mentre deve ancora arrivare a casa. Volendo può anche attingere alle riprese in diretta da una telecamera Ring per sapere se un pacco è stato consegnato. o meno.

Amazon Alexa+ e la compatibilità

Alexa+ sarà gratuito per gli abbonati Prime e inizierà a essere distribuito agli utenti negli Stati Uniti come programma di accesso anticipato a partire dal mese di marzo.

L’assistente sarà integrato tramite una nuova app mobile che sarà disponibile per dispositivi Android e iOS. Amazon sta anche lanciando un client Web su Alexa.com con pieno accesso via browser.

Come è facile aspettarsi, il supporto hardware non è illimitato. Si parla dei dispositivi Echo Show dai 8 ai 21 pollici, con alcune eccezioni come Echo Dot di prima generazione, Echo Plus di prima generazione ed Echo Show (di prima e seconda generazione).