Amazon lancia la sfida a ChatGPT con il chatbot Metis

Amazon si sta preparando a scendere in campo con un nuovo progetto che sembra porla in diretta concorrenza rispetto a OpenAI e ChatGPT.

Stiamo parlando di Metis, un servizio chatbot IA che, secondo quanto rivelato da Business Insider, potrebbe essere presentato al pubblico entro la fine del 2024. Oltre a fornire informazioni in tempo reale, il nuovo servizio dovrebbe permettere di automatizzare diverse attività, il tutto sfruttando una nuova tecnica definita come retrieval-augmented generation (ovvero generazione aumentata con recupero).

Stando a quanto riportato dalla fonte vi sono fonti e documenti che illustrerebbero un chatbot accessibile via browser e basato su un nuovo modello di IA chiamato Olympus e caratterizzato da prestazioni molto elevate.

Amazon Metis: cosa si conosce del progetto e quando sarà presentato al pubblico?

Secondo fonti attendibili come Reuters e CNBC, Amazon sarebbe a lavoro per lanciare nuova versione di Alexa, ovvero Remarkable Alexa. A quanto pare, la nuova assistente virtuale condividerebbe parte della sua infrastruttura proprio con Metis. Le voci, inoltre, parlando di Andy Jassy, CEO dell’azienda, direttamente coinvolto nel progetto, guidato dal team AGI e capitanato da Rohit Prasad, vicepresidente senior e capo scienziato della compagnia.

In realtà, non stiamo parlando della prima esperienza di Amazon nel contesto dell’IA. Durante lo scorso anno, infatti, il colosso tecnologico ha lanciato Amazon Q, un assistente IA per l’ambiente aziendale. Lo scorso febbraio, sempre Amazon ha presentato Rufus, un nuovo assistente per lo shopping, anch’esso basato sull’IA.

Va infine ricordato come, lo stesso e-commerce, in passato ha offerto agli utenti strumenti che sfruttano questo tipo di tecnologia per la creazione automatica di pagine prodotto.

Nonostante Amazon sia stata interpellata in merito, al momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul progetto Metis.